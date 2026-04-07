ОФИЦИАЛЬНО. Знаменитый экс-игрок Арсенала завершил карьеру

Известный валлийский полузащитник Аарон Рэмзи официально объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры:

«Принять это решение было нелегко. После долгих раздумий я решил завершить футбольную карьеру.

Прежде всего я хочу сказать несколько слов об Уэльсе. Для меня было большой честью носить футболку сборной Уэльса и пережить в ней столько невероятных моментов. Это было бы невозможно без невероятного вклада всех тренеров, под руководством которых я играл, и всего персонала, который помогал мне во всем.

«Красной стене». Вы были рядом в трудные и легкие времена! Вы были рядом в взлетах и падениях, и вы были важной и незаменимой частью нашего успеха. Я не могу вам достаточно поблагодарить. Мы вместе прошли через все, и для меня было честью представлять вас. Diolch.

Во-вторых, спасибо всем клубам, за которые мне посчастливилось играть. Спасибо всем тренерам и сотрудникам, которые помогли мне осуществить свою мечту и играть на самом высоком уровне.

И огромное спасибо моей жене, детям и всей моей семье. Без вас рядом со мной на протяжении всего этого времени ничего из этого не было бы возможным».

Аарон Рэмзи завоевал популярность среди болельщиков выступлениями за лондонский «Арсенал», за который провел 369 матчей, забив 64 гола и отдав 60 голевых передач.

Ранее Аарон Рэмзи покинул мексиканский «Пумас».