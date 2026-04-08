Англия08 апреля 2026, 16:55 | Обновлено 08 апреля 2026, 17:22
Капитан Ман Сити покидает команду. Есть два главных претендента
Барселона и Ювентус хотят Бернарду Силву
Манчестер Сити и хавбек Бернарду Силва ранее подтвердили, что капитан покинет команду по итогам нынешнего сезона и станет свободным агентом.
По информации британских СМИ, с португальским игроком уже связывались представители Барселоны и Ювентуса, которым заинтересованы в том, что получить такого футболиста бесплатно.
Сам Бернарду еще не принял решение и займется вопросом после завершения чемпионата АПЛ, где Манчестер Сити ведет борьбу за чемпионство.
Сообщается, что в услугах игрока заинтересованы клубы Саудовской Аравии и МЛС.
