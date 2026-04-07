Кейн хочет Золотой мяч: «Мне нужно выиграть Лигу чемпионов или ЧМ»

Форвард Баварии Гарри Кейн ранее уже говорил, что все его бомбардирские достижения не будут иметь значения в борьбе за Золотой мяч, если он не завоюет трофей Лиги чемпионов или чемпионата мира.

Игрок не изменил свое мнение.

«Мне нужен трофей Лиги чемпионов или победа на ЧМ-2026 для Золотого мяча. Нужны большие турниры для этого», – сказал Кейн.

Статистика подтверждает слова бомбардира: с 2006 года 80% футболистов, которые получили Золотой мяч, выигрывали в сезоне ЛЧ или ЧМ/Евро.

Исключением были только Лионель Месси и Криштиану Роналду. В прошлом году Золотой мяч получил Усман Дембеле, который завоевал трофей Лиги чемпионов с ПСЖ.

В нынешнем сезоне Кейн забил 48 голов в 40 матчах.