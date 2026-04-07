100 голов от Баварии в Бундеслиге. Кто еще в топ-5 лигах может повторить?

Бавария стала первой командой топ-5 лиг в сезоне 2025/26 со 100+ забитыми мячами.

Как мы уже сообщали ранее, мюнхенцы находятся только в одном забитом мяче от повторения рекорда Бундеслиги.

Второй командой топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов является испанская Барселона, отстающая от Баварии на 20 голов (80 забитых мячей в Ла Лиге)!

Третьим в данном рейтинге идет Интер с 71 голом в итальянской Серии А.

Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате