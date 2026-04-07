100 голов от Баварии в Бундеслиге. Кто еще в топ-5 лигах может повторить?
Упомянем команды с наибольшим количеством забитых мячей в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне
Бавария стала первой командой топ-5 лиг в сезоне 2025/26 со 100+ забитыми мячами.
Как мы уже сообщали ранее, мюнхенцы находятся только в одном забитом мяче от повторения рекорда Бундеслиги.
Второй командой топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов является испанская Барселона, отстающая от Баварии на 20 голов (80 забитых мячей в Ла Лиге)!
Третьим в данном рейтинге идет Интер с 71 голом в итальянской Серии А.
Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате
- 100 – Бавария
- 80 – Барселона
- 71 – Интер
- 64 – Реал
- 61 – Арсенал
- 61 – ПСЖ
- 60 – Манчестер Сити
- 60 – Боруссия Дортмунд
- 58 – Байер
- 56 – Манчестер Юнайтед
- 56 – Штутгарт
