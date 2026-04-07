Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 апреля 2026, 10:51
87
0

100 голов от Баварии в Бундеслиге. Кто еще в топ-5 лигах может повторить?

Упомянем команды с наибольшим количеством забитых мячей в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне

07 апреля 2026, 10:51 |
87
0
100 голов от Баварии в Бундеслиге. Кто еще в топ-5 лигах может повторить?
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария стала первой командой топ-5 лиг в сезоне 2025/26 со 100+ забитыми мячами.

Как мы уже сообщали ранее, мюнхенцы находятся только в одном забитом мяче от повторения рекорда Бундеслиги.

Второй командой топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов является испанская Барселона, отстающая от Баварии на 20 голов (80 забитых мячей в Ла Лиге)!

Третьим в данном рейтинге идет Интер с 71 голом в итальянской Серии А.

Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате

  • 100 – Бавария
  • 80 – Барселона
  • 71 – Интер
  • 64 – Реал
  • 61 – Арсенал
  • 61 – ПСЖ
  • 60 – Манчестер Сити
  • 60 – Боруссия Дортмунд
  • 58 – Байер
  • 56 – Манчестер Юнайтед
  • 56 – Штутгарт
чемпионат Германии по футболу статистика Бундеслига чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Италии по футболу Серия A Бавария Барселона Интер Милан Реал Мадрид Арсенал Лондон ПСЖ Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Байер Манчестер Юнайтед Штутгарт
