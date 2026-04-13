Йожеф САБО: «Этих ребят летом раскупят. Придется снова искать игроков»

Известный украинский тренер и экс-футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о бразильских футболистах донецкого «Шахтера».

«У «Шахтера» хорошая команда, потому что там молодые бразильцы. Я знаю, на что они способны, потому что неоднократно бывал в Бразилии. Но этих «пацанов» – их раскупят летом. Думаю, что «Шахтер» снова будет искать игроков», – рассказал Йожеф Сабо.

