Украина. Премьер лига13 апреля 2026, 03:32 |
Йожеф САБО: «Этих ребят летом раскупят. Придется снова искать игроков»
Тренер – о бразильцах «Шахтера»
Известный украинский тренер и экс-футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о бразильских футболистах донецкого «Шахтера».
«У «Шахтера» хорошая команда, потому что там молодые бразильцы. Я знаю, на что они способны, потому что неоднократно бывал в Бразилии. Но этих «пацанов» – их раскупят летом. Думаю, что «Шахтер» снова будет искать игроков», – рассказал Йожеф Сабо.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 апреля 2026, 09:06 6
Игорь Цыганык расхвалил турецкого специалиста Арду Турана
Футбол | 13 апреля 2026, 04:29 0
Килиан Мбаппе снова насладился вечером с Эстер Экспосито
Футбол | 12.04.2026, 05:35
Бокс | 12.04.2026, 11:11
Футбол | 12.04.2026, 21:54
Комментарии 0
Популярные новости
11.04.2026, 15:21 3
11.04.2026, 01:42 2
11.04.2026, 18:14 10
11.04.2026, 10:05 18
11.04.2026, 18:47 42
11.04.2026, 12:13
11.04.2026, 17:30 438
12.04.2026, 01:00 44