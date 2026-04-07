Металлист 1925 и Динамо потеряли ключевых игроков перед матчем Премьер-лиги

В субботу, 11 апреля, «Динамо» проведет матч 23-го тура Премьер-лиги сезона 2025/2025, в котором на выезде сыграет с харьковским «Металлистом 1925».

В предстоящем матче наставники обеих команд не смогут рассчитывать на основных исполнителей из-за дисквалификации.

В составе «Динамо» не сможет сыграть форвард Матвей Пономаренко (11 матчей, 711 игровых минут, 9 голов). У «Металлиста 1925» вне игры будет полузащитник Иван Калюжный (20 матчей, 1 794 игровых минут, 2 гола).

Оба футболиста были удалены в матчах предыдущего тура.

Также несколько игроков находятся под угрозой дисквалификации при получении предупреждения. У «бело-синих» это полузащитник Владислав Кабаев, имеющий три желтых карточки в нынешнем сезоне.

У харьковчан таких игроков трое – правый защитник Владимир Салюк, центрбек Артем Шабанов и атакующий полузащитник Владислав Калитвинцев.

Напомним, матч состоится на Центральном городском стадионе в Житомире и начнется в 15.30.