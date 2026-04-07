Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 и Динамо потеряли ключевых игроков перед матчем Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
07 апреля 2026, 12:12
Металлист 1925 и Динамо потеряли ключевых игроков перед матчем Премьер-лиги

Из-за дисквалификации в поединке 23-го тура не сыграют Иван Калюжный и Матвей Пономаренко

ФК Динамо Киев

В субботу, 11 апреля, «Динамо» проведет матч 23-го тура Премьер-лиги сезона 2025/2025, в котором на выезде сыграет с харьковским «Металлистом 1925».

В предстоящем матче наставники обеих команд не смогут рассчитывать на основных исполнителей из-за дисквалификации.

В составе «Динамо» не сможет сыграть форвард Матвей Пономаренко (11 матчей, 711 игровых минут, 9 голов). У «Металлиста 1925» вне игры будет полузащитник Иван Калюжный (20 матчей, 1 794 игровых минут, 2 гола).

Оба футболиста были удалены в матчах предыдущего тура.

Также несколько игроков находятся под угрозой дисквалификации при получении предупреждения. У «бело-синих» это полузащитник Владислав Кабаев, имеющий три желтых карточки в нынешнем сезоне.

У харьковчан таких игроков трое – правый защитник Владимир Салюк, центрбек Артем Шабанов и атакующий полузащитник Владислав Калитвинцев.

Напомним, матч состоится на Центральном городском стадионе в Житомире и начнется в 15.30.

По теме:
Подолье – Виктория, Металлист – Чернигов, Нива – Прикарпатье. Смотреть LIVE
«Пономаренко забил чистый гол». Дирявка – о прошедшем туре УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 22-го тура УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо Киев Металлист 1925 - Динамо Матвей Пономаренко Иван Калюжный Владислав Кабаев Владимир Салюк Артем Шабанов Владислав Калитвинцев предупреждение (желтая карточка) дисквалификация
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Готовится топ-трансфер. ПСЖ интересуется ведущим игроком сборной Украины
Футбол | 07 апреля 2026, 09:57 4
Готовится топ-трансфер. ПСЖ интересуется ведущим игроком сборной Украины
Готовится топ-трансфер. ПСЖ интересуется ведущим игроком сборной Украины

В парижский клуб может перейти Анатолий Трубин

Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Футбол | 07 апреля 2026, 07:22 18
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера

Игорь Петров получил должность в клубе из так называемой Донецкой народной республики

Травма Ваната, Малиновский сыграл против Юве, Калинина стала лаки-лузером
Футбол | 07.04.2026, 10:47
Травма Ваната, Малиновский сыграл против Юве, Калинина стала лаки-лузером
Травма Ваната, Малиновский сыграл против Юве, Калинина стала лаки-лузером
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Футбол | 07.04.2026, 10:12
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Футбол | 06.04.2026, 23:55
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
втрата для Динамо тільки одна це Понамаренко
Ответить
0
Популярные новости
БРЭДЛИ: «Бой Усик — Итаума? Он затащит его в глубокую воду, утопит»
БРЭДЛИ: «Бой Усик — Итаума? Он затащит его в глубокую воду, утопит»
05.04.2026, 09:42 2
Бокс
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 164
Футбол
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
05.04.2026, 08:02 16
Футбол
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
06.04.2026, 10:08
Футзал
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
06.04.2026, 21:12 28
Футбол
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем