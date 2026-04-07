Готовится топ-трансфер. ПСЖ интересуется ведущим игроком сборной Украины

Французский «ПСЖ» интересуется украинским голкипером лиссабонской «Бенфики» Анатолием Трубиным, сообщает PSG Inside Actus.

По информации источника, в парижском клубе недовольны игрой в текущем сезоне своих вратарей – россиянина Матвея Сафонова и Люки Шевалье. Поэтому «ПСЖ» изучает варианты для усиления позиции голкипера летом.

Кроме Трубина, парижане также интересуются Диогу Коштой («Порту»), Грегором Кобелем («Боруссия» Дортмунд), Элиа Каприле («Кальяри») и Бартом Вербрюггеном («Брайтон»).

Пока никаких переговоров «ПСЖ» не ведет. Однако отмечается, что приоритетными вариантами для подписания чемпион Франции рассматривает Кошту и Кобеля.

