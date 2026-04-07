07 апреля 2026, 09:57 | Обновлено 07 апреля 2026, 11:06
Готовится топ-трансфер. ПСЖ интересуется ведущим игроком сборной Украины

В парижский клуб может перейти Анатолий Трубин

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Французский «ПСЖ» интересуется украинским голкипером лиссабонской «Бенфики» Анатолием Трубиным, сообщает PSG Inside Actus.

По информации источника, в парижском клубе недовольны игрой в текущем сезоне своих вратарей – россиянина Матвея Сафонова и Люки Шевалье. Поэтому «ПСЖ» изучает варианты для усиления позиции голкипера летом.

Кроме Трубина, парижане также интересуются Диогу Коштой («Порту»), Грегором Кобелем («Боруссия» Дортмунд), Элиа Каприле («Кальяри») и Бартом Вербрюггеном («Брайтон»).

Пока никаких переговоров «ПСЖ» не ведет. Однако отмечается, что приоритетными вариантами для подписания чемпион Франции рассматривает Кошту и Кобеля.

Ранее португальский журналист Бернарду Рибейру назвал вратаря, который лучше Трубина.

Антон Романенко Источник: Somos Fanáticos
В услугах 50-летнего специалиста из «Жироны» заинтересован нидерландский «Аякс»

По просьбе семьи наставника к лечению подключен специалист из Франции

Комментарии 4
Трубін побачивши який бардак твориться в ПСЖ, туди не піде ні за які шиши
из этих я бы конечно Кошту брал
Кажется , на сайте  начинается новая сага - продажа Трубина ..
Испортят, как и Забарного
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
БРЭДЛИ: «Бой Усик — Итаума? Он затащит его в глубокую воду, утопит»
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Сборная Украины получит звездное усиление: «Уже есть договоренность»
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
