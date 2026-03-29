  4. Португальский журналист: «Этот вратарь намного лучше Трубина»
29 марта 2026, 09:54 |
Португальский журналист: «Этот вратарь намного лучше Трубина»

Бернарду Рибейру расхвалил Диогу Кошту

29 марта 2026, 09:54 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

Португальский журналист Бернарду Рибейру заявил, что голкипер «Порту» Диогу Кошта сильнее на своей позиции, чем украинец Анатолий Трубин, выступающий за лиссабонскую «Бенфику».

Редактор издания Record отметил роль 26-летнего вратаря «драконов» в том, что они уверенно лидируют в чемпионате страны. По словам Рибейру, своими сейвами Кошта принес несколько очков своей команде.

«Диогу Кошта – гораздо лучше, чем Руи Силва (вратарь лиссабонского «Спортинга» – прим.) и Трубин вместе взятые», – заключил известный журналист в эфире Record TV.

Ранее Трубин дал резкий ответ критикам.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Порту Анатолий Трубин Диогу Кошта
Антон Романенко Источник: Record.pt
Комментарии 2
Перець
Питань нема звісно кращий,  1 місце в турнірній таблиці 
Ondu
Ну конечно португалы будут расхваливать своего кипера,которого пиарят уже не первый год из каждого утюга
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
