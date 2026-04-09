  4. Шахтер принял нестандартное решение перед матчем против АЗ
Шахтер принял нестандартное решение перед матчем против АЗ

Клуб изменил логистику

«Шахтер» изменил логистику перед матчем с АЗ в Лиге конференций.

После уверенной победы над «Рухом» (3:0) донецкий «Шахтер» готовился к выезду на четвертьфинальный матч Лиги конференций против нидерландского АЗ. Однако на этот раз команда отказалась от привычной схемы передвижения.

По информации источников, «горняки» не поехали в Краков на командном автобусе. Вместо этого клуб выбрал новый формат – игроков и персонал разделили на небольшие группы по 5–6 человек, которые добирались на легковых автомобилях.

Также сообщается, что после матча в Польше команда вернется в Украину на специально организованном частном поезде.

Похоже, в «Шахтере» экспериментируют с логистикой, пытаясь оптимизировать передвижения и уменьшить нагрузку на футболистов накануне важных матчей.

Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
Молодці, каменяри чубаті! Повинні отримати гандікап обовязково, якщо щось вигадують нове, а не сосуть лапоть на пагорбах Дніпра...
