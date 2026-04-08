Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер получит усиление перед матчем в Лиге конференций, но есть и потери
08 апреля 2026, 14:22 |
Шахтер получит усиление перед матчем в Лиге конференций, но есть и потери

Проспер Оба вернулся в общую группу, участие Марлона Гомеса и Марлона Сантоса – под вопросом

Getty Images/Global Images Ukraine. Проспер Оба

В четверг, 9 апреля, состоится матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и нидерландский «АЗ Алкмаар». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Накануне стало известно, что медицинский штаб «горняков» сумел поставить на ноги вингера Проспера Оба, который не смог доиграть матч чемпионата Украины против львовского «Руха» (3:0).

Нигерийский футболист вернулся в общую группу и сможет выйти на поле в предстоящем поединке, который пройдет на стадионе «Stadion Miejski im. Henryka Reymana» в польском Кракове.

Однако, главный тренер донецкой команды Арда Туран может столкнуться с потерями – защитник Марлон Сантос и полузащитник Марлон Гомес рискуют не сыграть против «АЗ Алкмаара».

Окончательное решение об участии этих футболистов в важном противостоянии будет принято турецким специалистом после тренировки в среду, 8 апреля.

Лига конференций Шахтер Донецк АЗ Алкмаар Шахтер - АЗ Алкмаар Проспер Оба Марлон Сантос Марлон Гомес Арда Туран травма тренировка
Николай Тытюк Источник: Telegram
