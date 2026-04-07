6 апреля Наполи минимально одолел Милан в матче 31-го тура Серии А 2025/26 со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке был забит на 79-й минуте – ворота россонери поразил Маттео Политано.

Наполи после этой победы поднялся на второе место в таблице чемпионата Италии с 65 очками, сместив на третью позицию Милан (63 балла).

Серия А 2025/26. 31-й тур, 6 апреля

Наполи – Милан – 1:0

Гол: Политано, 79

