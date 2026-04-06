Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Наполи
06.04.2026 21:45 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 апреля 2026, 17:38 | Обновлено 06 апреля 2026, 17:39
Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок начнется 6 апреля в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Леау

6 апреля на Стадио Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) пройдет матч 31-го тура Серии А Италии, в котором Наполи встретится с Миланом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наполи

Команда при Спаллетти вернула себе скудетто, впервые со времен Марадоны. Но потом был проваленный следующий сезон, и от прихода Конте не все ждали быстрого прогресса. Антонио, впрочем, показал свой класс, год назад воспользовавшись тем, что Интер притормозил, и отобрав у него на финишной прямой чемпионство.

Как и после предыдущего успеха, клуб снова испытывает проблемы. Особенно они проявились в Лиге чемпионов, где вообще не получилось выйти в плей-офф. Да и в кубке один из фаворитов не задержался. Но, с другой стороны, он взял еще еще один трофей, Суперкубок. Да и в Серии А пока что остаются шансы сохранить лидерство - на фоне осечек лидирующего Интера преследователь, выиграв четырежды, сократил отставание. Впрочем, все равно нужно еще отыграть семь очков, за восемь туров.

Милан

Клуб провалил прошлый сезон, когда расстался с Пиоли, что долго и успешно тут работал. В итоге за это решение расплатились провалом, когда вице-чемпион рухнул на восьмое место. Кроме того, в Лиге чемпионов был ранний вылет, а последний шанс, в виде кубка, был утрачен поражением Болонье в финале.

Летом на Сан-Сиро вернулся Аллегри. У него не все вышло, так, в обоих кубковых форматах старые-новые подопечные быстро вылетели. Но зато в Серии А именно эта команда дышит в спину своему соседу, Интеру, еще и обыграв того в марте в дерби. Потом, правда, сразу уступили 0:1 Лацио. Так что даже после 3:2 с Торино в споре за титул отстают достаточно заметно, на шесть очков.

Статистика личных встреч

Трижды в четырех крайних поединках, в том числе и в декабре в Суперкубке, выиграл Наполи, правда, в начале осени выиграл дома Милан.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что больше шансов на успех у чемпиона, что играет дома. Но в любом случае такой важный поединок не получится зрелищным - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,62 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua: Тотал меньше 2.5 за 1.62

Прогноз Sport.ua
Наполи
6 апреля 2026 -
21:45
Милан
Тотал меньше 2.5 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Жирона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Где Малиновский? Ювентус и Дженоа выбрали стартовые составы на матч Серии А
Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Футбол | 06 апреля 2026, 09:15 14
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии

Воронин – о войне в Украине

Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Футбол | 06 апреля 2026, 07:51 9
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной

Президент УАФ не хочет инициировать расторжение контракта

Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Футбол | 06.04.2026, 16:23
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Линце
Теннис | 06.04.2026, 15:17
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Линце
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Линце
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Футбол | 06.04.2026, 05:32
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 11
Футбол
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
05.04.2026, 07:00 6
Футбол
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 160
Футбол
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 2
Бокс
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 35
Футбол
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
04.04.2026, 22:32 3
Бокс
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 18
Футбол
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
04.04.2026, 21:12 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем