6 апреля на Стадио Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) пройдет матч 31-го тура Серии А Италии, в котором Наполи встретится с Миланом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наполи

Команда при Спаллетти вернула себе скудетто, впервые со времен Марадоны. Но потом был проваленный следующий сезон, и от прихода Конте не все ждали быстрого прогресса. Антонио, впрочем, показал свой класс, год назад воспользовавшись тем, что Интер притормозил, и отобрав у него на финишной прямой чемпионство.

Как и после предыдущего успеха, клуб снова испытывает проблемы. Особенно они проявились в Лиге чемпионов, где вообще не получилось выйти в плей-офф. Да и в кубке один из фаворитов не задержался. Но, с другой стороны, он взял еще еще один трофей, Суперкубок. Да и в Серии А пока что остаются шансы сохранить лидерство - на фоне осечек лидирующего Интера преследователь, выиграв четырежды, сократил отставание. Впрочем, все равно нужно еще отыграть семь очков, за восемь туров.

Милан

Клуб провалил прошлый сезон, когда расстался с Пиоли, что долго и успешно тут работал. В итоге за это решение расплатились провалом, когда вице-чемпион рухнул на восьмое место. Кроме того, в Лиге чемпионов был ранний вылет, а последний шанс, в виде кубка, был утрачен поражением Болонье в финале.

Летом на Сан-Сиро вернулся Аллегри. У него не все вышло, так, в обоих кубковых форматах старые-новые подопечные быстро вылетели. Но зато в Серии А именно эта команда дышит в спину своему соседу, Интеру, еще и обыграв того в марте в дерби. Потом, правда, сразу уступили 0:1 Лацио. Так что даже после 3:2 с Торино в споре за титул отстают достаточно заметно, на шесть очков.

Статистика личных встреч

Трижды в четырех крайних поединках, в том числе и в декабре в Суперкубке, выиграл Наполи, правда, в начале осени выиграл дома Милан.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что больше шансов на успех у чемпиона, что играет дома. Но в любом случае такой важный поединок не получится зрелищным - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,62 по линии БК betking).

