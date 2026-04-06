Владислав СУПРЯГА: «Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов и Золотой мяч»
Форвард Эпицентра рассказал, чего хотел бы достичь в футбольной карьере
Украинский нападающий Эпицентра Владислав Супряга рассказал о своей футбольной мечте:
«Не знаю, забегать не буду – время покажет. Но я считаю, что я точно хочу попробовать себя на топ-уровне.
Я буду для этого очень много работать и в это верить. Сборная Украины, Лига чемпионов, Италия, Англия, Испания, топ-чемпионаты.
Очень много работаю в зале, на поле, стараемся дорабатывать. Смотрим матчи, анализируем. За пределами поля очень много работы.
Моя мечта? Наверное, моя мечта – выиграть Лигу чемпионов. С детства так. А если выигрываешь ЛЧ, то это что? Правильно – Золотой мяч. Я верю в это каждый день. Поэтому буду верить, а как будет дальше – увидим».
В текущем сезоне Владислав Супряга за Эпицентр сыграл 15 матчей и забил 3 гола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua, UA-Football и betking открывают новый конкурсный месяц с топ-призами!
Каталонцы выиграли первый тайм у желтой субмарины благодаря автоголу Пау Наварро