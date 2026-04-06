Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав СУПРЯГА: «Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов и Золотой мяч»
Украина. Премьер лига
06 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 07 апреля 2026, 00:07
1

Владислав СУПРЯГА: «Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов и Золотой мяч»

Форвард Эпицентра рассказал, чего хотел бы достичь в футбольной карьере

1 Comments
ФК Эпицентр. Владислав Супряга

Украинский нападающий Эпицентра Владислав Супряга рассказал о своей футбольной мечте:

«Не знаю, забегать не буду – время покажет. Но я считаю, что я точно хочу попробовать себя на топ-уровне.

Я буду для этого очень много работать и в это верить. Сборная Украины, Лига чемпионов, Италия, Англия, Испания, топ-чемпионаты.

Очень много работаю в зале, на поле, стараемся дорабатывать. Смотрим матчи, анализируем. За пределами поля очень много работы.

Моя мечта? Наверное, моя мечта – выиграть Лигу чемпионов. С детства так. А если выигрываешь ЛЧ, то это что? Правильно – Золотой мяч. Я верю в это каждый день. Поэтому буду верить, а как будет дальше – увидим».

В текущем сезоне Владислав Супряга за Эпицентр сыграл 15 матчей и забил 3 гола.

Владислав Супряга Эпицентр Каменец-Подольский Лига чемпионов Золотой мяч Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хлопчина до успіху йшов)))
Ответить
+2
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем