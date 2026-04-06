Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортивный врач рассказал, на какой срок Жирона может потерять Ваната
Испания
06 апреля 2026, 23:41
Спортивный врач рассказал, на какой срок Жирона может потерять Ваната

При наихудшем сценарии форвард сборной Украины может вылететь до завершения сезона

06 апреля 2026, 23:41 |
900
0
Спортивный врач рассказал, на какой срок Жирона может потерять Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат получил травму в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».

Нападающий каталонского клуба вышел в стартовом составе, однако из-за повреждения мышц был вынужден покинуть поле на 12-й минуте и уступить место Абелю Руису.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк сообщил, что при наихудшем сценарии «Жирона» может потерять украинского форварда до завершения сезона:

«У Ваната травма мышц задней поверхности бедра. Владислав сошел уже на 12 минуте игры, держась за «заднюю». О степени травмы пока говорить сложно, ведь его определит только МРТ.

Если травмирована будет только мышца, то Владислав может пропустить от 3 до 8 недель. Если же будет задействовано сухожилие, то это может быть история до окончания сезона.

Нужно ждать официального вывода. Здоровья Владу», – написал Бабелюк.

По теме:
Наполи или Барселона. Кто первым проиграет на своем поле в чемпионате?
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Жирона – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Вильярреал Жирона - Вильярреал Владислав Ванат Дмитрий Бабелюк травма
Николай Тытюк Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Футбол | 06 апреля 2026, 10:07 50
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ

Колесник рассказал, как призвали Максима Казакова

Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Футбол | 06 апреля 2026, 16:10 18
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!

Sport.ua, UA-Football и betking открывают новый конкурсный месяц с топ-призами!

Микель АРТЕТА: «Никакой паники в Арсенале»
Футбол | 06.04.2026, 22:58
Микель АРТЕТА: «Никакой паники в Арсенале»
Микель АРТЕТА: «Никакой паники в Арсенале»
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Бокс | 06.04.2026, 05:02
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Футбол | 06.04.2026, 09:15
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
В команде Усика объяснили, почему отказались от боя с Итаумой
В команде Усика объяснили, почему отказались от боя с Итаумой
05.04.2026, 08:42 1
Бокс
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 13
Футбол
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 21:32 22
Теннис
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
05.04.2026, 00:15 59
Теннис
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 16
Футбол
Стародубцева в огне. Определена финальная пара турнира WTA 500 в Чарльстоне
Стародубцева в огне. Определена финальная пара турнира WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 01:15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем