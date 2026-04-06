Спортивный врач рассказал, на какой срок Жирона может потерять Ваната

Форвард «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат получил травму в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».

Нападающий каталонского клуба вышел в стартовом составе, однако из-за повреждения мышц был вынужден покинуть поле на 12-й минуте и уступить место Абелю Руису.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк сообщил, что при наихудшем сценарии «Жирона» может потерять украинского форварда до завершения сезона:

«У Ваната травма мышц задней поверхности бедра. Владислав сошел уже на 12 минуте игры, держась за «заднюю». О степени травмы пока говорить сложно, ведь его определит только МРТ.

Если травмирована будет только мышца, то Владислав может пропустить от 3 до 8 недель. Если же будет задействовано сухожилие, то это может быть история до окончания сезона.

Нужно ждать официального вывода. Здоровья Владу», – написал Бабелюк.