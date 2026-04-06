Арда Туран отреагировал на проблемы Проспера Оба после перехода из ЛНЗ

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран оценил состояние и перспективы вингера Проспера Оба, который не может закрепиться в основе после трансфера из черкасского ЛНЗ.

Нигериец провел четыре матча в футболке «горняков», а в поединке 22-го тура Украинской Премьер-лиги получил травму и был вынужден покинуть поле на 50-й минуте.

«Как я всегда подчеркиваю в подобных ситуациях, лучше спросить у нашего медицинского штаба. Он очень хорошо выступил в матче с «Рухом», я полностью доволен его перфомансом. К сожалению, этот эпизод просто был несчастливым и неприятным для него стечением обстоятельств.

Если игрок не может раскрыться полностью под моим руководством – это моя проблема. И особенно если в первой части сезона он демонстрировал себя на топ-уровне, а во втором он не может демонстрировать тот же уровень, то я в первую очередь несу ответственность за его недостаточный перфоманс.

Соглашаюсь, что Проспер – очень качественный игрок с внушительным количеством игровых характеристик. Возможно, базовая причина заключается в отличии нашей системы от ЛНЗ.

В любом случае это не обесценивание, я также очень уважаю нашего будущего соперника (ЛНЗ) и их игровой стиль. Пожалуй, просто иногда нужно больше времени, чтобы полностью адаптироваться к нашим требованиям и полностью вовлечься в ту систему, которую мы предлагаем.

По моему убеждению, это нормальный процесс и явление», – подытожил Туран.