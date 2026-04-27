Клуб из Германии поможет экс-игроку Динамо попасть в сборную Украины
«Вердер» может подписать Романчука
Украинский защитник Александр Романчук может сменить клуб уже в ближайшее время — игрок близок к переходу в немецкий «Вердер» (Бремен).
26-летний центральный защитник, который сейчас выступает за клуб «Университатя Крайова», заинтересовал представителя Бундеслиги, и стороны уже находятся на продвинутой стадии переговоров.
По информации эксперта Виви Рекиты, трансфер украинца оценивается примерно в 2–3 миллиона евро. Также отмечается, что переход в чемпионат Германии может помочь Романчуку вновь получить вызов в национальную сборную Украины.
Ожидается, что в ближайшее время переговоры могут завершиться соглашением.
