Клуб из Германии поможет экс-игроку Динамо попасть в сборную Украины

Украинский защитник Александр Романчук может сменить клуб уже в ближайшее время — игрок близок к переходу в немецкий «Вердер» (Бремен).

26-летний центральный защитник, который сейчас выступает за клуб «Университатя Крайова», заинтересовал представителя Бундеслиги, и стороны уже находятся на продвинутой стадии переговоров.

По информации эксперта Виви Рекиты, трансфер украинца оценивается примерно в 2–3 миллиона евро. Также отмечается, что переход в чемпионат Германии может помочь Романчуку вновь получить вызов в национальную сборную Украины.

Ожидается, что в ближайшее время переговоры могут завершиться соглашением.