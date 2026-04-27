Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб из Германии поможет экс-игроку Динамо попасть в сборную Украины
Германия
27 апреля 2026, 04:02
323
0

Клуб из Германии поможет экс-игроку Динамо попасть в сборную Украины

«Вердер» может подписать Романчука

27 апреля 2026, 04:02 |
323
0
Клуб из Германии поможет экс-игроку Динамо попасть в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук

Украинский защитник Александр Романчук может сменить клуб уже в ближайшее время — игрок близок к переходу в немецкий «Вердер» (Бремен).

26-летний центральный защитник, который сейчас выступает за клуб «Университатя Крайова», заинтересовал представителя Бундеслиги, и стороны уже находятся на продвинутой стадии переговоров.

По информации эксперта Виви Рекиты, трансфер украинца оценивается примерно в 2–3 миллиона евро. Также отмечается, что переход в чемпионат Германии может помочь Романчуку вновь получить вызов в национальную сборную Украины.

Ожидается, что в ближайшее время переговоры могут завершиться соглашением.

Университатя Крайова Вердер трансферы Бундеслиги трансферы сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Fanatik.ro
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
25.04.2026, 13:51 3
Футбол
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 66
Футбол
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 3
Бокс
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем