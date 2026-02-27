«Сказал, что нас бомбит Америка». Украинский футболист шокировал заявлением

Известный украинский футболист Александр Романчук рассказал о резонансном заявлении своего партнера по клубу «Университета Крайова» – Балажа Джуджака.

По словам украинского защитника, венгр высказывал противоречивые мнения о войне в Украине.

«Он даже говорил мне, что это не Россия вас бомбит, а Америка. После этого я ответил: давай больше не будем говорить на эту тему.

Если не затрагивать такие моменты, то ничего плохого сказать не могу. Это лидер в раздевалке, капитан.

Он всегда подчеркивал, что матчи за сборную для него важнее, чем на клубном уровне», – сказал украинец.