«Сказал, что нас бомбит Америка». Украинский футболист шокировал заявлением

Романчук – о Джуджаке

«Сказал, что нас бомбит Америка». Украинский футболист шокировал заявлением
Александр Романчук

Известный украинский футболист Александр Романчук рассказал о резонансном заявлении своего партнера по клубу «Университета Крайова» – Балажа Джуджака.

По словам украинского защитника, венгр высказывал противоречивые мнения о войне в Украине.

«Он даже говорил мне, что это не Россия вас бомбит, а Америка. После этого я ответил: давай больше не будем говорить на эту тему.

Если не затрагивать такие моменты, то ничего плохого сказать не могу. Это лидер в раздевалке, капитан.

Он всегда подчеркивал, что матчи за сборную для него важнее, чем на клубном уровне», – сказал украинец.

Запорожский Металлург летом может отказаться от профессиональной команды
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
Склоним головы. 25-летний футболист и его мама погибли после авиаудара
Александр Романчук (1999) Балаж Джуджак российско-украинская война Университатя Крайова
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
Перший Серед Рівних в бані
А ще сказав, що це ми напали на Росію.
Ответить
0
