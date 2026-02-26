Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
26 февраля 2026, 12:57 |
0

Защитник-бомбардир из Европы ждет вызова в ряды сборной Украины

Александр Романчук забил шесть голов в сезоне в составе румынского клуба «Университатя Крайова»

Защитник-бомбардир из Европы ждет вызова в ряды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук

Защитник румынского клуба «Университатя Крайова» Александр Романчук поделился мнением о потенциальном вызове в ряды сборной Украины:

«Жду ли, что получу в этом году вызов в сборную Украины? Прежде всего, хочу сказать, что со стороны Украины и украинцев чемпионат Румынии очень недооценен.

Многие не понимают вообще, какой здесь чемпионат. Мне кажется, что эта недооценка со стороны футбольной Украины где-то мне, возможно, мешает, но я стараюсь об этом не думать.

Я стараюсь просто сфокусироваться на себе. Понимаю, что сейчас играю на уровне не хуже, чем тот, на котором выступает часть игроков сборной Украины. Я имел возможность проявить себя и на евроарене, и против европейских команд высокого уровня.

Поэтому где-то понимаю, что сейчас, возможно, нахожусь в списке людей, на которых обращают внимание тренеры сборной Украины. Не могу сказать и не буду говорить за себя, что заслужил вызов или вот вызовите меня в сборную.

Я просто сфокусирован на команде. И понимаю, что если буду играть стабильно, мы будем побеждать, а я буду показывать стабильную, хорошую игру, то, возможно, в один день мне позвонят и пригласят помочь нашей стране», – признался Романчук.

В нынешнем сезоне Романчук провел 34 игры на официальном уровне, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Украинский футболист был признан лучшим защитником чемпионата Румынии 2025 года по версии издания Fanatik. Кроме того, Александр не раз попадал в символические сборные и во внутреннем чемпионате, и в еврокубках.

чемпионат Румынии по футболу Университатя Крайова Александр Романчук (1999) сборная Украины по футболу
Николай Тытюк Источник: ВЗбирна
