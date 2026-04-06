Присоединились к Барселоне. Два клуба получили место в Лиге чемпионов 26/27
Немецкая «Бавария» и нидерландский ПСВ официально обеспечили себе участие в основном этапе
Немецкая «Бавария» (Мюнхен) и нидерландский ПСВ официально обеспечили себе участие в основном этапе Лиги чемпионов 2026/27. Об этом сообщил аналитический портал Football Meets Data.
Подопечные Венсана Компани в матче 28-го тура одолели «Фрайбург» со счетом 3:2 и набрали 73 балла. У мюнхенского клуба есть преимущество в 23 пункта над пятым местом – «Хоффенхайм» не имеет никаких математических шансов догнать «Баварию».
ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов, одолев «Утрехт» (4:3) в матче 29-го тура чемпионата Нидерландов. Клуб из Эйндховена также гарантировал себе место в Лиге чемпионов.
ПСВ и «Бавария» присоединились к испанской «Барселоне», которая первой получила путевку в основной этап престижного турнира. Произошло это 22 марта, когда состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором каталонский клуб одолел «Райо Вальекано».
✅ CONFIRMED— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 4, 2026
🇩🇪 Bayern
🇳🇱 PSV Eindhoven
become the 2nd and 3rd team to clinch a place in 2026/27 🔵 UEFA Champions League!
🏁 3 down
⏳ 33 to go pic.twitter.com/358gQU4sa1
