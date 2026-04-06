Присоединились к Барселоне. Два клуба получили место в Лиге чемпионов 26/27

Немецкая «Бавария» (Мюнхен) и нидерландский ПСВ официально обеспечили себе участие в основном этапе Лиги чемпионов 2026/27. Об этом сообщил аналитический портал Football Meets Data.

Подопечные Венсана Компани в матче 28-го тура одолели «Фрайбург» со счетом 3:2 и набрали 73 балла. У мюнхенского клуба есть преимущество в 23 пункта над пятым местом – «Хоффенхайм» не имеет никаких математических шансов догнать «Баварию».

ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов, одолев «Утрехт» (4:3) в матче 29-го тура чемпионата Нидерландов. Клуб из Эйндховена также гарантировал себе место в Лиге чемпионов.

ПСВ и «Бавария» присоединились к испанской «Барселоне», которая первой получила путевку в основной этап престижного турнира. Произошло это 22 марта, когда состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором каталонский клуб одолел «Райо Вальекано».