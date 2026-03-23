Известно, какой клуб первым попал в основной этап Лиги чемпионов 2026/27
«Барселона» обеспечила свое место в первой четверке чемпионата после победы над «Райо Вальекано»
В воскресенье, 22 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Барселона» и «Райо Вальекано». Каталонский клуб одолел соперника со счетом 1:0.
Аналитический портал Football Meets Data сообщил, что «Барселона» стала первой командой, которая квалифицировалась в основной этап Лиги чемпионов сезона 2026/27.
Победа позволила подопечным Ханса-Дитера Флика набрать 73 балла и опередить ближайшего конкурента – мадридский «Реал» – на четыре пункта.
«Барселона» обеспечила свое место в первой четверке, обогнав «Бетис», который занимает пятое место, на 29 очков.
Каталонский клуб продолжает борьбу не только в чемпионате Испании, но и сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперником испанской команды станет мадридский «Атлетико».
✅ CONFIRMED— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 22, 2026
🇪🇸 Barcelona becomes the first of the 36 teams to mathematically confirm a place in 2026/27 edition of the 🔵 UEFA Champions League! pic.twitter.com/nwiUX8IAIe
