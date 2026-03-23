  4. Известно, какой клуб первым попал в основной этап Лиги чемпионов 2026/27
23 марта 2026, 11:27
333
0

Известно, какой клуб первым попал в основной этап Лиги чемпионов 2026/27

«Барселона» обеспечила свое место в первой четверке чемпионата после победы над «Райо Вальекано»

23 марта 2026, 11:27 |
333
0
Известно, какой клуб первым попал в основной этап Лиги чемпионов 2026/27
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В воскресенье, 22 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Барселона» и «Райо Вальекано». Каталонский клуб одолел соперника со счетом 1:0.

Аналитический портал Football Meets Data сообщил, что «Барселона» стала первой командой, которая квалифицировалась в основной этап Лиги чемпионов сезона 2026/27.

Победа позволила подопечным Ханса-Дитера Флика набрать 73 балла и опередить ближайшего конкурента – мадридский «Реал» – на четыре пункта.

«Барселона» обеспечила свое место в первой четверке, обогнав «Бетис», который занимает пятое место, на 29 очков.

Каталонский клуб продолжает борьбу не только в чемпионате Испании, но и сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперником испанской команды станет мадридский «Атлетико».

