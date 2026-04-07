Угроза для Лунина? Бавария получит солидное усиление перед матчем с Реалом

Во вторник, 7 апреля, состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и немецкая «Бавария». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния стало известно, что один из ключевых футболистов мюнхенского клуба, форвард Гарри Кейн успел восстановиться после травмы, которую получил еще во время международной паузы.

Английский нападающий пропустил матч в чемпионате против «Фрайбурга» (3:2), однако уже провел тренировку и с высокой вероятностью выйдет в стартовом составе «Баварии».

«Гарри Кейн сделал все возможное, чтобы сыграть против «Реала», он даже принял участие в заключительной тренировке. Будет ли он выходить в стартовом составе или нет – это решение главного тренера. Но он готов и чувствует себя хорошо», – сказал спортивный директор Макс Эберль.

Кейн, который в нынешнем сезоне забил 48 голов в 40 играх, может стать одной из главных проблем для «Реала» и вратаря королевского клуба Андрея Лунина, который заменил в старте травмированного Тибо Куртуа.