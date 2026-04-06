06 апреля 2026, 15:16
Новая напряженность в Челси: раздевалка не поддержала отстранение Энцо

Игроки лондонского клуба хотят переубедить главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Футболисты лондонского «Челси» хотят убедить главного тренера клуба – Лиама Росеньора не отстранять аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса.

Ранее 25-летний игрок высказался о желании жить в Мадриде, потому что этот город похож на столицу его родины – Буенос-Айрес. После этих слов коуч «синих» отстранил футболиста на 2 матча.

По инфорамации источников, некоторые игроки «Челси» были недовольны висказываниями Энцо, но почти никто не поддержал его отстранение. Команда сильно беспокоится по поводу участия аргентинца в матче 32 тура Английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити», ведь лондонцам важные каждые очки в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов. Сейчас «Челси» находится на 6 месте в АПЛ, на их счету 48 зачетных пунктов.

Сообщается, что группа игроков во главе с капитаном Рисом Джеймсом хотят встретится с Лиамом Росеньйором и радой директоров, чтобы изменить решение клуба и вернуть Энцо в состав перед матчем с «Сити», который состоится 12 апреля.

В этом сезоне Фернандес сыграл 46 матчей за «Челси» во всех турнирах и имеет 12+6 по системе гол+пас. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Владислав Гол Источник: X (Twitter)
Дійсно якось жорстко покарали. Він же не сказав, що хоче жити в Манчестері)
