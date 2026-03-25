Челси рассматривает экс-игрока клуба на место главного тренера
Сеск Фабрегас может сменить Лиама Росеньора на посту рулевого команды
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас может сменить Лиама Росеньора на посту рулевого лондонского «Челси». По информации издания TEAMtalk, руководство «синих» внимательно следит за успехами испанского специалиста на случай, если в конце сезона в клубе произойдут кадровые перестановки.
Лондонцев привлекает современный стиль игры Фабрегаса, ориентированный на контроль мяча, а также его умение эффективно работать с молодыми талантами. На данный момент нынешний наставник Лиам Росеньор, назначенный в январе 2025 года с контрактом до 2032 года, пользуется доверием боссов клуба.
Руководство подчеркивает готовность предоставить ему время для реализации долгосрочной стратегии. Тем не менее ситуация может кардинально измениться, если «Челси» не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов на сезон-2026/2027. В таком случае вопрос о смене тренера станет приоритетным.
Накануне матча Украина – Швеция анализируем список наставника «тре крунур» Поттера
Киевский клуб поддержал «волков» после серии скандальных ситуации в украинском футболе