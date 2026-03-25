25 марта 2026, 04:13 | Обновлено 25 марта 2026, 04:14
Челси рассматривает экс-игрока клуба на место главного тренера

Сеск Фабрегас может сменить Лиама Росеньора на посту рулевого команды

25 марта 2026, 04:13 | Обновлено 25 марта 2026, 04:14
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас может сменить Лиама Росеньора на посту рулевого лондонского «Челси». По информации издания TEAMtalk, руководство «синих» внимательно следит за успехами испанского специалиста на случай, если в конце сезона в клубе произойдут кадровые перестановки.

Лондонцев привлекает современный стиль игры Фабрегаса, ориентированный на контроль мяча, а также его умение эффективно работать с молодыми талантами. На данный момент нынешний наставник Лиам Росеньор, назначенный в январе 2025 года с контрактом до 2032 года, пользуется доверием боссов клуба.

Руководство подчеркивает готовность предоставить ему время для реализации долгосрочной стратегии. Тем не менее ситуация может кардинально измениться, если «Челси» не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов на сезон-2026/2027. В таком случае вопрос о смене тренера станет приоритетным.

По теме:
Ливерпуль готовит рекордный трансфер: преемник Салаха уже известен
«Хочу стать легендой». Топ-игрок с АПЛ – о переходе в Реал
Британский журналист – о звезде сборной Украины: «Я ошибался»
Сеск Фабрегас Лиам Росеньор Челси Комо чемпионат Англии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: TeamTalk
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Футбол | 24 марта 2026, 06:00 18
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава

Накануне матча Украина – Швеция анализируем список наставника «тре крунур» Поттера

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь обратилась в УАФ после заявления Буткевича и Усика
Футбол | 24 марта 2026, 10:17 105
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь обратилась в УАФ после заявления Буткевича и Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь обратилась в УАФ после заявления Буткевича и Усика

Киевский клуб поддержал «волков» после серии скандальных ситуации в украинском футболе

УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
Футбол | 24.03.2026, 07:02
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
Экс-тренер ПСЖ – об уходе из клуба: «Этот матч стал смертельным приговором»
Футбол | 25.03.2026, 03:56
Экс-тренер ПСЖ – об уходе из клуба: «Этот матч стал смертельным приговором»
Экс-тренер ПСЖ – об уходе из клуба: «Этот матч стал смертельным приговором»
В Шахтере прокомментировали судейство в УПЛ
Футбол | 24.03.2026, 22:17
В Шахтере прокомментировали судейство в УПЛ
В Шахтере прокомментировали судейство в УПЛ
Популярные новости
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 3
Футбол
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
24.03.2026, 11:41 1
Хоккей
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
23.03.2026, 21:24 8
Теннис
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 13
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 3
Футбол
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
23.03.2026, 18:02 4
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Футбол
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 18
Футбол
