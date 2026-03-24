Неожиданно: Энцо Фернандес открыто высказался о Реале и своем будущем

Звездный хавбек лондонского «Челси» Энцо Фернандес решил лично ответить на спекуляции относительно продолжения своей карьеры.

Ранее в прессе активно обсуждалась информация о том, что аргентинский полузащитник может сменить клубную прописку уже в ближайшее летнее трансферное окно, а главным претендентом на игрока называли мадридский «Реал».

«До завершения нынешнего сезона остается еще несколько месяцев. Что касается интереса со стороны мадридцев? Буду честен: никаких официальных контактов или переговоров не было.

На данный момент все мои мысли связаны исключительно с «Челси» и нашими ближайшими матчами. Окончательную ясность внесем уже после завершения чемпионата мира», – подчеркнул лидер аргентинской сборной.