Клопп прокомментировал слухи, связывающие его с Реалом
Королевский клуб с немцем не связывался
Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал слухи, связывающие его с мадридским «Реалом»:
«Все эти новости – полная чепуха. Мне ни разу не звонили, ни разу. Моему агенту тоже не звонили. Если бы можно было, я бы одновременно возглавил и «Атлетико». Извини, «Реал», тебе придется позвонить первым».
Последним клубом, который возглавлял Юрген Клопп был «Ливерпуль». Стороны прекратили сотрудничество по окончанию сезона 2024/25.
Действующим тренером мадридского «Реала» является Альваро Арбелоа.
Ранее звезда «Реала» обратился к команде и Арбелоа после победы над «Атлетико».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
