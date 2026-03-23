Клопп прокомментировал слухи, связывающие его с Реалом

Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал слухи, связывающие его с мадридским «Реалом»:

«Все эти новости – полная чепуха. Мне ни разу не звонили, ни разу. Моему агенту тоже не звонили. Если бы можно было, я бы одновременно возглавил и «Атлетико». Извини, «Реал», тебе придется позвонить первым».

Последним клубом, который возглавлял Юрген Клопп был «Ливерпуль». Стороны прекратили сотрудничество по окончанию сезона 2024/25.

Действующим тренером мадридского «Реала» является Альваро Арбелоа.

