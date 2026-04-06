Настоящее цунами критики накрыло капитана сборной Украины Илью Забарного после проваленного нашей национальной командой матча против шведов в полуфинале плей-офф к чемпионату мира. Заслуженно? В большей степени, да. Однако критиканы в своих резких постах часто оперировали чем-то вроде такого: «Теперь понятно, почему в ПСЖ у него ничего не получается», «правильно его критикуют во Франции», «он и в ПСЖ ничего не демонстрирует». Ну, наговорить глупостей на эмоциях все мы можем, чего уж там. Но, собственно, из этих сообщений я делаю вывод, что подавляющее большинство авторов гневных посланий в адрес Ильи матчей ПСЖ, в принципе, не смотрит. Попробуем выяснить, насколько эффективен Забарный в составе своего нынешнего клуба.

Собственно, в поле зрения позднезимний и весенний период. Именно тогда наметилась сохраняющаяся и поныне тенденция: матчи Лиги чемпионов Илья проводит на скамейке запасных, а вот в играх Лиги 1 добросовестно отрабатывает все 90+ минут. Кстати, вот эта формула, найденная Луисом Энрике, поспособствовала вполне приличному уровню игры, демонстрируемому украинцем. 2-матчевые лигочемпионские противостояния своего клуба с «Монако» и «Челси» Забарный пропустил, и не скажу, что оборона парижан в этих поединках являла собой образец надежности. Благо, атака держала высокий уровень, иногда и превосходя сама себя. Свидетельство тому – 5 голов в ворота «аристократов» в домашней для ПСЖ игре.

Что же касается матчей внутреннего календаря за этот период, то Илья за исключением одной игры (против «Монако», стремившегося реваншироваться за лигочемпионское фиаско от парижан и добившегося своего) провел их на высоком уровне. В целом, среднемесячные оценки Забарного по версии sofascore.com, и в феврале, и в марте, и по состоянию на сегодня в апреле составляют 7 или выше баллов. Замечу, что дважды за это время тот же sofascore.com уважил Илью отметками 7,6 (сухие матчи против «Гавра» и «Ниццы») и единожды – отметкой 7,4 (сухой домашний матч против «Меца»). В то же время whoscored.com в матче с «Ниццей» оценил действия Ильи в 7,72 балла.

Отмечу, что в матчах против «Гавра» и «Ниццы» украинец выиграл абсолютно все единоборства как верховые, так и низовые. А, скажем, дуэлей на 2-м этаже в матче с «Ниццей» было целых 5. В игре против «Меца» на счету Ильи – 99% точности передач, в то же время 100%-ный показатель точности лонгболлов. Собственно, в Лиге 1 по проценту точных передач наш земляк идет 5-6-м в течение сезона, находясь в той турнирной таблице рядом со своими партнерами по ПСЖ вроде Витиньи или Вильяна Пачо и существенно отставая лишь от двух игроков «Страсбурга»: Эндрю Омобамиделе и Мамаду Сарра. Однако страсбургские игроки провели куда меньше Ильи матчей в чемпионате, а игровых минут – и подавно. В то же время показательно, что в целом по среднематчевому количеству передач Забарный держится на 4-м месте в Лиге 1 в этом сезоне.

Как оценить его игру против «Тулузы» после невеселой для Украины в целом и для Ильи в частности международной паузы? Признаюсь, очень интересно было понаблюдать за тем, восстановился ли Илья психологически после безвариантного поражения сине-желтых от других сине-желтых. И в очередной раз констатирую незаурядную психологическую устойчивость защитника. Заметил и по предыдущим этапам его карьеры, что зачастую за провальной игрой идет вполне добротная, а в дальнейшем – высококлассная. В домашнем матче против «Тулузы» Забарный снова вышел в старте столичной команды и снова выиграл абсолютно все дуэли как на земле, так и в воздухе. Однажды по-настоящему спас свою команду от гола после того, как российский кипер ПСЖ (в целом не лучший для него матч) не рассчитал отскок и проскочил мимо мяча, создав таким образом большущую опасность у своих ворот. Илья в самоотверженном подкате исправил вратарский ляп. Гостевая команда в той игре то и дело пыталась забросить мяч за спину украинскому защитнику, однако Илья всякий раз был внимателен. Во 2-м тайме после стандарта в толчее у ворот гостей Забарный имел голевой момент, однако коллеги Ильи – защитники «Тулузы», поддержанные вратарем окситанцев, – сыграли в том эпизоде ​​самоотверженно. Понравилась и отчаянная попытка украинца спасти мяч после не очень удобной передачи партнера, но все же гости заработали право на аут тогда. В матче против «Тулузы» в третий раз в сезоне (и впервые в текущем календарном году) общее количество передач, сделанных украинским центрдефом, превысило сотню. Несколько не понравилось то, что во 2-м тайме у Ильи участились неточные передачи (все же матчи за сборную отобрали как эмоциональные, так и физические силы), что в целом для него в ПСЖ нехарактерно. А значит, и общий процент точности пасов – 92 – ниже, чем в предыдущих играх, да и 50%-ная точность лонгболлов – это отнюдь не повод для гордости.

Впрочем, прессу во Франции после пятничного матча Забарный получил неплохую, ведь неточные передачи в глаза наблюдателям не бросались и не повлияли на потенциальную опасность у ворот столичного клуба, а вот спасение после ошибки россиянина хорошо запомнилось медийщикам. Радует в игре Ильи еще то, что за рассматриваемый нами период он крайне мало фолил (за 5 последних матчей чемпионата в пассиве украинца суммарно только 1 нарушение правил!) и не видел перед собой желтых карточек. В последний раз он был предупрежден в парижском дерби в самом начале календарного 2026-го.

Недавно обратил внимание на высокие показатели точности передач Забарного в контексте топовых чемпионатов и в частности молодых игроков. Он там близок к вершине. Если же брать всех игроков топовой европейской пятерки национальных лиг безотносительно к их возрасту, то Илья стабильно держится в 15-ке лучших и по общему количеству пасов, и по проценту точных передач. Мы как-то забываем, что Илье всего 23, и в этом возрасте он является капитаном национальной сборной и самым дорогим украинским игроком, как ни относись к оценочности суждений экспертов transfermarkt.de. Безусловно, сама уже клубная принадлежность к действующему победителю Лиги чемпионов накладывает на Забарного огромное бремя наших ожиданий. Собственно, те ожидания – не сугубо наши проблемы (красноречие болотных футболистов у нас почему-то до сих пор в почете). Просто, греша обобщениями, большая часть украинских болельщиков готова переносить свое разочарование от игры одного из лидеров сборной на клубную плоскость. По-моему, этого не стоит делать. Тем, кто не может удержаться от соответствующих параллелей, рекомендую смотреть матчи ПСЖ в национальном чемпионате. Много интересного можно углядеть.

А с мнением, что для национальной сборной было бы лучше, если бы Илья остался в «Борнмуте», может, и можно было бы согласиться (для защиты «вишен» в английской Премьер-лиге едва ли не каждый тур – сложное испытание, позволяющее держать центрдефов в тонусе), однако посмотрим на развитие ситуации. Будет ли и дальше для Ильи в клубной части карьеры эффективной нынешняя формула: 90 минут в Лиге 1 – скамейка в Лиге чемпионов?

Алексей РЫЖКОВ