05.04.2026 21:00 – FT 3 : 2
Аль-Кадисия
06 апреля 2026, 09:56
ВИДЕО. Интрига, 5 голов. Экс-игрок Ливерпуля принес победу Аль-Иттифаку

Гол Джоржиньо Вейналдума стал решающим в матче с «Аль-Кадисией»

Getty Images/Global Images Ukraine

5 апреля состоялись три матча 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Иттифак» и «Аль-Кадисия» выдали яркий матч с пятью голами, интригой и одним удалением. Победу в игре одержал «Аль-Иттифак», за который отличились Джорджиньо Вейналдум и Мусса Дембеле (3:2).

Благодаря единственному голу «Аль-Ахдуд» обыграл на своём поле «Аль-Фатех» – 1:0.

Команды «Аль-Рияд» и «Аль-Шабаб» в очном поединке обменялись голами и поделили очки (1:1).

Чемпионат Саудовской Аравии. 27-й тур, 5 апреля

«Аль-Иттифак» – «Аль-Кадисия» – 3:2

Голы: Генри, 40, Дембеле, 47, Вейналдум, 74 (пен.) – Киньонес, 33, 87

Удаление: Салех, 35, Альварес, 90+8

«Аль-Ахдуд» – «Аль-Фатех» – 1:0

Гол: Аль-Хатила, 42

«Аль-Рияд» – «Аль-Шабаб» – 1:1

Голы: Тозе, 45 (пен.) – Хамдалла, 34

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 27 23 1 3 76 - 21 11.04.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 70
2 Аль-Хиляль 27 19 8 0 69 - 25 08.04.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль 65
3 Аль-Ахли Джидда 27 20 5 2 54 - 19 08.04.26 18:55 Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда 65
4 Аль-Кадaсиа 27 18 6 3 64 - 28 09.04.26 19:00 Дамак - Аль-Кадaсиа05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак 60
5 Аль-Таавун 27 13 7 7 49 - 35 11.04.26 19:00 Аль-Таавун - Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль 46
6 Аль-Иттихад 27 13 6 8 42 - 34 08.04.26 21:00 Аль-Иттихад - Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад 45
7 Аль-Иттифак 27 12 6 9 39 - 46 09.04.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Рияд05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак 42
8 Неом 27 10 6 11 32 - 36 08.04.26 21:00 Аль-Иттихад - Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом 36
9 Аль-Фейха 27 9 6 12 34 - 42 08.04.26 18:55 Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом 33
10 Аль-Халидж 27 8 7 12 46 - 46 11.04.26 18:40 Аль-Халидж - Аль-Хиляль03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд 31
11 Аль-Хазм 27 8 7 12 29 - 48 11.04.26 19:05 Аль-Хазм - Аль-Фейха03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад 31
12 Аль-Шабаб Эр-Рияд 27 7 9 11 34 - 40 10.04.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд 30
13 Аль-Фатех 27 7 7 13 34 - 48 11.04.26 19:20 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фатех05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд 28
14 Аль-Холуд 27 8 2 17 36 - 50 08.04.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд 26
15 Дамак 27 4 10 13 24 - 45 09.04.26 19:00 Дамак - Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда 22
16 Аль-Рияд 27 4 8 15 26 - 50 09.04.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд 20
17 Аль-Ахдуд 27 4 4 19 23 - 57 11.04.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд 16
18 Аль-Наджма 27 1 5 21 25 - 66 11.04.26 19:00 Аль-Наджма - Неом03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 8
События матча

90’
Гастон Альварес (Аль-Кадисия) получает красную карточку.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Начо Фернандес (Аль-Кадисия), асcист Мусаб аль-Джувайр.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия), асcист Мусаб аль-Джувайр.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Аль-Иттифак).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Дембеле (Аль-Иттифак), асcист Radhi Al Otaibi.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Хендри (Аль-Иттифак), асcист Альваро Медран.
35’
Мохаммед Абу-Аль-Шамат (Аль-Кадисия) получает красную карточку.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия).
