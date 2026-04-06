Монако в родных стенах обыграл Марсель в поединке чемпионата Франции

В воскресенье, 5 апреля, состоялись матчи 28-го тура чемпионата Франции.

Было проведено четыре поединка.

«Гавр» и «Осер» расписали мировую– 1:1.

«Лорьян» и «Париж» разошлись миром – 1:1.

«Мец» и «Нант» голов не забивали.

«Монако» в центральном поединке тура удалось обыграть «Марсель».

Чемпионат Франции. 28-й тур

Гавр – Осер – 1:1

Голы: Эбоног, 23 – Синайоко, 15

Лорьян – Париж – 1:1

Голы: Диенг, 54 – Мунетси, 74

Мец – Нант – 0:0

Удаление: Тати, 39

Монако – Марсель – 2:1

Голы: Головин, 59, Балогун, 79 – Гуири, 85

