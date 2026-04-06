Монако в родных стенах обыграл Марсель в поединке чемпионата Франции
Состоялось четыре поединка Лиги 1
В воскресенье, 5 апреля, состоялись матчи 28-го тура чемпионата Франции.
Было проведено четыре поединка.
«Гавр» и «Осер» расписали мировую– 1:1.
«Лорьян» и «Париж» разошлись миром – 1:1.
«Мец» и «Нант» голов не забивали.
«Монако» в центральном поединке тура удалось обыграть «Марсель».
Чемпионат Франции. 28-й тур
Гавр – Осер – 1:1
Голы: Эбоног, 23 – Синайоко, 15
Лорьян – Париж – 1:1
Голы: Диенг, 54 – Мунетси, 74
Мец – Нант – 0:0
Удаление: Тати, 39
Монако – Марсель – 2:1
Голы: Головин, 59, Балогун, 79 – Гуири, 85
Видео голов и обзор матча:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|27
|20
|3
|4
|61 - 23
|19.04.26 21:45 ПСЖ - Лион03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец
|63
|2
|Ланс
|28
|19
|2
|7
|54 - 27
|17.04.26 21:45 Ланс - Тулуза04.04.26 Лилль 3:0 Ланс20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс08.03.26 Ланс 3:0 Мец27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс
|59
|3
|Лилль
|28
|15
|5
|8
|45 - 34
|12.04.26 18:15 Тулуза - Лилль04.04.26 Лилль 3:0 Ланс22.03.26 Марсель 1:2 Лилль15.03.26 Ренн 1:2 Лилль08.03.26 Лилль 1:1 Лорьян01.03.26 Лилль 1:0 Нант
|50
|4
|Марсель
|28
|15
|4
|9
|55 - 37
|10.04.26 22:05 Марсель - Мец05.04.26 Монако 2:1 Марсель22.03.26 Марсель 1:2 Лилль13.03.26 Марсель 1:0 Осер07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель01.03.26 Марсель 3:2 Лион
|49
|5
|Монако
|28
|15
|4
|9
|49 - 39
|10.04.26 20:00 ФК Париж - Монако05.04.26 Монако 2:1 Марсель22.03.26 Лион 1:2 Монако14.03.26 Монако 2:0 Брест06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Монако 2:0 Анже
|49
|6
|Лион
|28
|14
|6
|8
|41 - 29
|12.04.26 21:45 Лион - Лорьян05.04.26 Анже 0:0 Лион22.03.26 Лион 1:2 Монако15.03.26 Гавр 0:0 Лион08.03.26 Лион 1:1 ФК Париж01.03.26 Марсель 3:2 Лион
|48
|7
|Ренн
|28
|13
|8
|7
|47 - 40
|11.04.26 22:05 Ренн - Анже04.04.26 Брест 3:4 Ренн22.03.26 Ренн 0:0 Мец15.03.26 Ренн 1:2 Лилль08.03.26 Ницца 0:4 Ренн28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза
|47
|8
|Страсбург
|28
|12
|7
|9
|46 - 34
|19.04.26 18:15 Страсбург - Ренн04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца22.03.26 Нант 2:3 Страсбург15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж07.03.26 Осер 0:0 Страсбург27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс
|43
|9
|Лорьян
|28
|9
|11
|8
|38 - 42
|12.04.26 21:45 Лион - Лорьян05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс08.03.26 Лилль 1:1 Лорьян01.03.26 Лорьян 2:2 Осер
|38
|10
|Тулуза
|28
|10
|7
|11
|39 - 35
|12.04.26 18:15 Тулуза - Лилль03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян15.03.26 Мец 3:4 Тулуза07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза
|37
|11
|Брест
|28
|10
|6
|12
|37 - 43
|19.04.26 18:15 Нант - Брест04.04.26 Брест 3:4 Ренн21.03.26 Осер 3:0 Брест14.03.26 Монако 2:0 Брест08.03.26 Брест 2:0 Гавр01.03.26 Мец 0:1 Брест
|36
|12
|Анже
|28
|9
|6
|13
|24 - 37
|11.04.26 22:05 Ренн - Анже05.04.26 Анже 0:0 Лион20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Анже 0:2 Ницца07.03.26 Нант 0:1 Анже28.02.26 Монако 2:0 Анже
|33
|13
|ФК Париж
|28
|7
|11
|10
|33 - 44
|10.04.26 20:00 ФК Париж - Монако05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж08.03.26 Лион 1:1 ФК Париж01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца
|32
|14
|Гавр
|28
|6
|10
|12
|23 - 36
|12.04.26 18:15 Ницца - Гавр05.04.26 Гавр 1:1 Осер22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр15.03.26 Гавр 0:0 Лион08.03.26 Брест 2:0 Гавр28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ
|28
|15
|Ницца
|28
|7
|6
|15
|33 - 55
|12.04.26 18:15 Ницца - Гавр04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ14.03.26 Анже 0:2 Ницца08.03.26 Ницца 0:4 Ренн01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца
|27
|16
|Осер
|28
|5
|8
|15
|23 - 37
|11.04.26 20:00 Осер - Нант05.04.26 Гавр 1:1 Осер21.03.26 Осер 3:0 Брест13.03.26 Марсель 1:0 Осер07.03.26 Осер 0:0 Страсбург01.03.26 Лорьян 2:2 Осер
|23
|17
|Нант
|27
|4
|6
|17
|24 - 45
|11.04.26 20:00 Осер - Нант05.04.26 Мец 0:0 Нант22.03.26 Нант 2:3 Страсбург07.03.26 Нант 0:1 Анже01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Нант 2:0 Гавр
|18
|18
|Мец
|28
|3
|6
|19
|25 - 60
|10.04.26 22:05 Марсель - Мец05.04.26 Мец 0:0 Нант22.03.26 Ренн 0:0 Мец15.03.26 Мец 3:4 Тулуза08.03.26 Ланс 3:0 Мец01.03.26 Мец 0:1 Брест
|15
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
