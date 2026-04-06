Чемпионат Франции
Монако
05.04.2026 21:45 – FT 2 : 1
Марсель
Франция
06 апреля 2026, 08:34 | Обновлено 06 апреля 2026, 08:39
Монако в родных стенах обыграл Марсель в поединке чемпионата Франции

Состоялось четыре поединка Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Монако

В воскресенье, 5 апреля, состоялись матчи 28-го тура чемпионата Франции.

Было проведено четыре поединка.

«Гавр» и «Осер» расписали мировую– 1:1.

«Лорьян» и «Париж» разошлись миром – 1:1.

«Мец» и «Нант» голов не забивали.

«Монако» в центральном поединке тура удалось обыграть «Марсель».

Чемпионат Франции. 28-й тур

Гавр – Осер – 1:1

Голы: Эбоног, 23 – Синайоко, 15

Лорьян – Париж – 1:1

Голы: Диенг, 54 – Мунетси, 74

Мец – Нант – 0:0

Удаление: Тати, 39

Монако – Марсель – 2:1

Голы: Головин, 59, Балогун, 79 – Гуири, 85

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 27 20 3 4 61 - 23 19.04.26 21:45 ПСЖ - Лион03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец 63
2 Ланс 28 19 2 7 54 - 27 17.04.26 21:45 Ланс - Тулуза04.04.26 Лилль 3:0 Ланс20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс08.03.26 Ланс 3:0 Мец27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс 59
3 Лилль 28 15 5 8 45 - 34 12.04.26 18:15 Тулуза - Лилль04.04.26 Лилль 3:0 Ланс22.03.26 Марсель 1:2 Лилль15.03.26 Ренн 1:2 Лилль08.03.26 Лилль 1:1 Лорьян01.03.26 Лилль 1:0 Нант 50
4 Марсель 28 15 4 9 55 - 37 10.04.26 22:05 Марсель - Мец05.04.26 Монако 2:1 Марсель22.03.26 Марсель 1:2 Лилль13.03.26 Марсель 1:0 Осер07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель01.03.26 Марсель 3:2 Лион 49
5 Монако 28 15 4 9 49 - 39 10.04.26 20:00 ФК Париж - Монако05.04.26 Монако 2:1 Марсель22.03.26 Лион 1:2 Монако14.03.26 Монако 2:0 Брест06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Монако 2:0 Анже 49
6 Лион 28 14 6 8 41 - 29 12.04.26 21:45 Лион - Лорьян05.04.26 Анже 0:0 Лион22.03.26 Лион 1:2 Монако15.03.26 Гавр 0:0 Лион08.03.26 Лион 1:1 ФК Париж01.03.26 Марсель 3:2 Лион 48
7 Ренн 28 13 8 7 47 - 40 11.04.26 22:05 Ренн - Анже04.04.26 Брест 3:4 Ренн22.03.26 Ренн 0:0 Мец15.03.26 Ренн 1:2 Лилль08.03.26 Ницца 0:4 Ренн28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза 47
8 Страсбург 28 12 7 9 46 - 34 19.04.26 18:15 Страсбург - Ренн04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца22.03.26 Нант 2:3 Страсбург15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж07.03.26 Осер 0:0 Страсбург27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс 43
9 Лорьян 28 9 11 8 38 - 42 12.04.26 21:45 Лион - Лорьян05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс08.03.26 Лилль 1:1 Лорьян01.03.26 Лорьян 2:2 Осер 38
10 Тулуза 28 10 7 11 39 - 35 12.04.26 18:15 Тулуза - Лилль03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян15.03.26 Мец 3:4 Тулуза07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза 37
11 Брест 28 10 6 12 37 - 43 19.04.26 18:15 Нант - Брест04.04.26 Брест 3:4 Ренн21.03.26 Осер 3:0 Брест14.03.26 Монако 2:0 Брест08.03.26 Брест 2:0 Гавр01.03.26 Мец 0:1 Брест 36
12 Анже 28 9 6 13 24 - 37 11.04.26 22:05 Ренн - Анже05.04.26 Анже 0:0 Лион20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Анже 0:2 Ницца07.03.26 Нант 0:1 Анже28.02.26 Монако 2:0 Анже 33
13 ФК Париж 28 7 11 10 33 - 44 10.04.26 20:00 ФК Париж - Монако05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж08.03.26 Лион 1:1 ФК Париж01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца 32
14 Гавр 28 6 10 12 23 - 36 12.04.26 18:15 Ницца - Гавр05.04.26 Гавр 1:1 Осер22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр15.03.26 Гавр 0:0 Лион08.03.26 Брест 2:0 Гавр28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ 28
15 Ницца 28 7 6 15 33 - 55 12.04.26 18:15 Ницца - Гавр04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ14.03.26 Анже 0:2 Ницца08.03.26 Ницца 0:4 Ренн01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца 27
16 Осер 28 5 8 15 23 - 37 11.04.26 20:00 Осер - Нант05.04.26 Гавр 1:1 Осер21.03.26 Осер 3:0 Брест13.03.26 Марсель 1:0 Осер07.03.26 Осер 0:0 Страсбург01.03.26 Лорьян 2:2 Осер 23
17 Нант 27 4 6 17 24 - 45 11.04.26 20:00 Осер - Нант05.04.26 Мец 0:0 Нант22.03.26 Нант 2:3 Страсбург07.03.26 Нант 0:1 Анже01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Нант 2:0 Гавр 18
18 Мец 28 3 6 19 25 - 60 10.04.26 22:05 Марсель - Мец05.04.26 Мец 0:0 Нант22.03.26 Ренн 0:0 Мец15.03.26 Мец 3:4 Тулуза08.03.26 Ланс 3:0 Мец01.03.26 Мец 0:1 Брест 15
События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Марсель), асcист Факундо Медина.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (Монако).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Головин (Монако), асcист Джордан Тезе.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Футбол | 05 апреля 2026, 07:33 27
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято

Тренер решил остаться в сборной

Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Футбол | 06 апреля 2026, 05:32 0
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом

Воронин рассказал о Реброве

ВИДЕО. То, что сделал этот футболист после падения судьи, шокировало всех
Футбол | 06.04.2026, 00:53
ВИДЕО. То, что сделал этот футболист после падения судьи, шокировало всех
ВИДЕО. То, что сделал этот футболист после падения судьи, шокировало всех
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Футбол | 05.04.2026, 09:02
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Футбол | 05.04.2026, 11:52
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Популярные новости
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
05.04.2026, 07:00 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
04.04.2026, 08:01 6
Футбол
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 133
Футбол
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
04.04.2026, 22:32 3
Бокс
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 9
Футбол
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
04.04.2026, 21:12 46
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
05.04.2026, 22:22
Бокс
