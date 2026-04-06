Камбек 26-й ракетки мира. Определена чемпионка турнира WTA 250 в Боготе

06 апреля 2026, 02:26
В финале соревнований в Колумбии Мария Боузкова в трех сетах одолела Панну Удварди

Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Боузкова

Чешская теннисистка Мария Боузкова (WTA 26) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Боготе, Колумбия.

В финале чешка в трех сетах переиграла представительницу Венгрии Панну Удварди (WTA 92) за 2 часа и 52 минуты.

WTA 250 Богота. Грунт. Финал

Мария Боузкова (Чехия) [1] – Панна Удварди (Венгрия) [8] – 6:7 (7:9), 6:2, 6:2

Это было первое очное противостояние соперниц.

Помимо Удварди, Боузкова в Боготе прошла Ану Софию Санчес, Ханне Вандевинкель, Дарью Семенистую и Ясмин Ортенси.

Боузкова провела девятый финал на уровне Тура и завоевала третий трофей в карьере.

В обновленном рейтинге WTA Мария поднимется на 24-е место, повторив личный рекорд, который она установила в декабре 2022 года.

Видеообзор матча

Фото с матча и церемонии награждения

