Камбек 26-й ракетки мира. Определена чемпионка турнира WTA 250 в Боготе
В финале соревнований в Колумбии Мария Боузкова в трех сетах одолела Панну Удварди
Чешская теннисистка Мария Боузкова (WTA 26) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Боготе, Колумбия.
В финале чешка в трех сетах переиграла представительницу Венгрии Панну Удварди (WTA 92) за 2 часа и 52 минуты.
WTA 250 Богота. Грунт. Финал
Мария Боузкова (Чехия) [1] – Панна Удварди (Венгрия) [8] – 6:7 (7:9), 6:2, 6:2
Это было первое очное противостояние соперниц.
Помимо Удварди, Боузкова в Боготе прошла Ану Софию Санчес, Ханне Вандевинкель, Дарью Семенистую и Ясмин Ортенси.
Боузкова провела девятый финал на уровне Тура и завоевала третий трофей в карьере.
В обновленном рейтинге WTA Мария поднимется на 24-е место, повторив личный рекорд, который она установила в декабре 2022 года.
