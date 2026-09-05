Свентек впервые в карьере выиграла 2 тай-брейка в матче и вышла в R4 USO-26

Восьмая ракетка мира Ига Свентек из Польши пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026.

В третьем раунде полька на двух тай-брейках дожала 25-ю сеяную Марию Боузкову (Чехия, WTA 26) за 2 часа и 27 минут.

US Open 2026. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [8] – Мария Боузкова (Чехия) [25] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:3)