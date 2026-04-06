Гендиректор Атлетико высказался об отмене удаления: «стыдно»

Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль резко раскритиковал работу VAR после спорного эпизода в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

Во втором тайме встречи защитник каталонцев Жерар Мартин в борьбе за мяч ударил по голени Тьяго Альмаде. Главный арбитр Матео Бускетс изначально показал футболисту «Барселоны» прямую красную карточку, однако после просмотра видеоповтора по рекомендации VAR изменил решение на жёлтую.

Этот момент мог сравнять количество игроков на поле в матче, ведь ранее, при счете 1:1, был удален игрок «матрасников» Нико Гонсалес. В итоге «Барса» воспользовалась преимуществом и игра закончилась победой каталонцев 1:2.

Позднее были опубликованы переговоры судьи с видеоассистентами. В частности, представитель VAR отметил, что Мартин «сыграл в мяч естественным образом, а последующий контакт произошёл в рамках игровой динамики».

Хиль, комментируя ситуацию, выразил крайнее недовольство:

«Когда мы видим эти кадры и слушаем аудио, которые публикует федерация, это вызывает лишь чувство стыда. Невозможно, чтобы нам позволяли слышать их комментарии, полностью противоречащие тому, как должен правильно работать ВАР, и при этом ничего не происходило.

У судей есть такое же право ошибаться, как и у игроков, тренеров и руководителей, но игровые ошибки – это просто ошибки. Другое дело, когда арбитр ВАР заранее влияет на главного судью, пока тот оценивает эпизод.

Арбитр в поле должен нести ответственность и принимать решения, интерпретируя намерения каждого участника. ВАР должен вмешиваться только для исправления неоспоримых ошибок, а не принимать решения вместо главного судьи.

Ненормально, когда в одинаковых ситуациях принимаются разные решения, меняется критерий, и мы не понимаем, на что ориентироваться. Это произошло с нами в двух последних турах. В этом нет смысла.

И самое худшее – это то, что сам CTA несколько туров назад разобрал эпизод (в матче «Бетис» – «Райо») и заявил, что там должна была быть красная карточка, а вчера в идентичной ситуации главный судья принял правильное решение, но ВАР увел его к ошибке, превысив свои полномочия – те самые, о которых рассказывали игрокам, тренерам и руководителям, но которые, к сожалению, потом не соблюдаются».

На данный момент «Атлетико» занимает 4-е место в Ла Лиге и имеет на своем счету 57 очков. В Лиге чемпионов им предстоит сыграть против той же «Барселоны» в рамках четверьфинала: 8 и 14 апреля.