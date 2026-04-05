  Шахтер в пятый раз достиг сухой серии из 5+ матчей в УПЛ с начала года
Украина. Премьер лига
05 апреля 2026, 22:39 | Обновлено 05 апреля 2026, 22:40
Шахтер в пятый раз достиг сухой серии из 5+ матчей в УПЛ с начала года

Вспомним все матчи горняков в этих пяти сериях без пропущенных мячей

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер начал 2026 с пяти матчей без пропущенных мячей в УПЛ.

Продолжилась серия победой над Рухом со счетом 3:0.

Для горняков подобная «сухая» серия из 5+ матчей в начале календарного года в УПЛ стала уже пятой в истории.

В 2000 и 2002 годах Шахтер не пропускал в 5 поединках, в 2018 году – в 7, в 2019 – в 9.

Вспомним, из каких матчей составлялись данные серии горняков.

Самые длинные серии Шахтера без пропущенных мячей в УПЛ в начале календарных лет

  • 9 – 2019 (Александрия – 2:0, Черноморец – 1:0, Карпаты – 5:0, Заря – 1:0, Александрия – 1:0, Заря – 3:0, Динамо – 0:0, Мариуполь – 1:0, Львов – 5:0)
  • 7 – 2018 (Черноморец – 5:0, Зирка – 5:0, Карпаты – 3:0, Ворскла – 3:0, Мариуполь – 3:0, Заря – 3:0, Верес – 2:0)
  • 5 – 2026 (Карпаты – 3:0, Верес – 1:0, Александрия – 1:0, Металлист 1925 – 1:0, Рух – 3:0)
  • 5 – 2002 (Ворскла – 4:0, Кривбасс – 0:0, Карпаты – 3:0, Металлург Донецк – 1:0, Арсенал – 2:0)
  • 5 – 2000 (Металлург Донецк – 2:0, Черноморец – 3:0, Карпаты – 4:0, Металлист – 1:0, ЦСКА – 3:0)
