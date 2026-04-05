Шахтер в пятый раз достиг сухой серии из 5+ матчей в УПЛ с начала года

Донецкий Шахтер начал 2026 с пяти матчей без пропущенных мячей в УПЛ.

Продолжилась серия победой над Рухом со счетом 3:0.

Для горняков подобная «сухая» серия из 5+ матчей в начале календарного года в УПЛ стала уже пятой в истории.

В 2000 и 2002 годах Шахтер не пропускал в 5 поединках, в 2018 году – в 7, в 2019 – в 9.

Вспомним, из каких матчей составлялись данные серии горняков.

Самые длинные серии Шахтера без пропущенных мячей в УПЛ в начале календарных лет