Монфис оформил камбек и выиграл стартовый матч на Мастерсе в Монте-Карло

05 апреля 2026, 20:03 | Обновлено 05 апреля 2026, 21:47
В первом раунде престижного турнира в Монако муж Свитолиной одолел Таллона Грикспора

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Именитый французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 203) успешно стартовал на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

39-летний муж украинки Элины Свитолиной в первом раунде Мастерса в трех сетах переиграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора (АТР 30) за 2 часа и 16 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. Финал

Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:7 (7:9), 6:1, 6:4

Монфис провел второе очное противостояние против Грикспора и взял реванш за поражение в 2023 году на соревнованиях в Вашингтоне.

Гаэль провел седьмой поединок в 2026 году и одержал третью победу. Следующим соперником Монфиса будет восьмой сеяный Александр Бублик.

Монфис стал рекордсменом среди французский тенниистов по количеству выигранных матчей на Мастерсах – 145. Второй лучший показатель у Ришара Гаске – 144.

Гаэль в возрасте 39 лет и 216 дней стал самым возрастным автором победы на кортах Монте-Карло за последние 53 года (Иштван Гуяш, 41 год и 185 дней).

По теме:
ВИДЕО. Монфис и Вавринка готовятся сыграть последний раз в Монте-Карло
Прошлогодний четвертьфиналист снялся с Мастерса в Монте-Карло
Монфис выпал из топ-200 рейтинга. Сможет ли еще играть на крупных турнирах?
Гаэль Монфис Таллон Грикспор ATP Монте-Карло
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Футбол | 05 апреля 2026, 11:52 5
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману

Руслан Ротань поддержал инициативу президента «волков»

ФОТО. Стародубцева получила утешительный приз после финала в Чарльстоне
Теннис | 06 апреля 2026, 01:55 0
ФОТО. Стародубцева получила утешительный приз после финала в Чарльстоне
ФОТО. Стародубцева получила утешительный приз после финала в Чарльстоне

5 апреля Юлия уступила Джессике Пегуле в решающем поединке турнира WTA 500 в США

Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Теннис | 05.04.2026, 21:32
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 05.04.2026, 09:54
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
Футбол | 05.04.2026, 08:02
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
04.04.2026, 08:01 6
Футбол
Источник: Мудрик может вернуться в УПЛ. Назван клуб
Источник: Мудрик может вернуться в УПЛ. Назван клуб
04.04.2026, 08:38 27
Футбол
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
04.04.2026, 22:32 3
Бокс
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 14
Футбол
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
05.04.2026, 07:00 5
Футбол
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
04.04.2026, 21:12 46
Футбол
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
04.04.2026, 11:27 1
Футбол
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 32
Футбол
