Монфис оформил камбек и выиграл стартовый матч на Мастерсе в Монте-Карло

Именитый французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 203) успешно стартовал на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

39-летний муж украинки Элины Свитолиной в первом раунде Мастерса в трех сетах переиграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора (АТР 30) за 2 часа и 16 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. Финал

Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:7 (7:9), 6:1, 6:4

Монфис провел второе очное противостояние против Грикспора и взял реванш за поражение в 2023 году на соревнованиях в Вашингтоне.

Гаэль провел седьмой поединок в 2026 году и одержал третью победу. Следующим соперником Монфиса будет восьмой сеяный Александр Бублик.

Монфис стал рекордсменом среди французский тенниистов по количеству выигранных матчей на Мастерсах – 145. Второй лучший показатель у Ришара Гаске – 144.

Гаэль в возрасте 39 лет и 216 дней стал самым возрастным автором победы на кортах Монте-Карло за последние 53 года (Иштван Гуяш, 41 год и 185 дней).

