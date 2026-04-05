Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Тренер «Шахтера» поддержал Реброва
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран высказался по поводу того, что сборная Украины не прошла отбор на чемпионат мира 2026 года, и заговорил о наставнике команды Сергее Реброве.
«Также, пользуясь случаем, хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу того, что Украина не смогла квалифицироваться в основной этап чемпионата мира.
Постоянно подчеркиваю, что я очень люблю Украину, поэтому я также переживаю этот провал. Мое сердце принадлежит этому месту.
И вместе с тем я убежден в светлом будущем сборной Украины под руководством нынешнего тренера Сергея Реброва и в целом в потенциале сборной Украины как таковой», – отметил Туран.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хочется верить, что Туран просто оторван от всей этой темы сборной. Что он ни матчей не смотрел, не анализировал, ни комменатриев людей и экспертной среди не мониторил.
Просто как он часто делает, решил выразить респект Украине, сборной и тренеру сборной заодно. Но в данном конкретном случае он свинью подложил. Потому что эти дежурные слова обычной солидарности от такого статусного именитого человека будут использованы уаф-мафией как сильный аргумент в пользу того, чтобы оставить на должности Физрука, к чему они так стремятся.