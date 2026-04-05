Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран высказался по поводу того, что сборная Украины не прошла отбор на чемпионат мира 2026 года, и заговорил о наставнике команды Сергее Реброве.

«Также, пользуясь случаем, хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу того, что Украина не смогла квалифицироваться в основной этап чемпионата мира.

Постоянно подчеркиваю, что я очень люблю Украину, поэтому я также переживаю этот провал. Мое сердце принадлежит этому месту.

И вместе с тем я убежден в светлом будущем сборной Украины под руководством нынешнего тренера Сергея Реброва и в целом в потенциале сборной Украины как таковой», – отметил Туран.