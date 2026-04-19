Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика

Украинский игрок «Челси» Михаил Мудрик может вскоре вернуться в футбол.

Как отмечает источник, футбольная ассоциация подтвердила, что по итогам расследования, в соответствии с ее антидопинговыми правилами, Михаил Мудрик был признан виновным в нарушении антидопинговых норм. Футболист получил временную дисквалификацию на 24 месяца.

Время, которое Мудрик провел во время отстранения, будет зачтено в этот 24-месячный срок. Таким образом, он сможет вернуться к тренировкам и футбольной деятельности после того, как полностью отбудет свою дисквалификацию – в декабре 2026 года.