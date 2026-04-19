  Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
19 апреля 2026, 21:22
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика

Футболист может вскоре вернуться в футбол

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский игрок «Челси» Михаил Мудрик может вскоре вернуться в футбол.

Как отмечает источник, футбольная ассоциация подтвердила, что по итогам расследования, в соответствии с ее антидопинговыми правилами, Михаил Мудрик был признан виновным в нарушении антидопинговых норм. Футболист получил временную дисквалификацию на 24 месяца.

Время, которое Мудрик провел во время отстранения, будет зачтено в этот 24-месячный срок. Таким образом, он сможет вернуться к тренировкам и футбольной деятельности после того, как полностью отбудет свою дисквалификацию – в декабре 2026 года.

По теме:
Астон Вилла – Сандерленд – 4:3. Дубль и гол на 90+3. Видео голов, обзор
Таблица АПЛ. Ман Сити по потерянным очкам сравнялся с Арсеналом
Эрлинг ХОЛАНД: «Он сегодня играл, как Каннаваро»
допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Футбол | 19 апреля 2026, 04:32 0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»

Президент УАФ – о смерти Луческу

АЗ после поражения от Шахтера завоевал престижный трофей в Нидерландах
Футбол | 19 апреля 2026, 21:11 2
АЗ после поражения от Шахтера завоевал престижный трофей в Нидерландах
АЗ после поражения от Шахтера завоевал престижный трофей в Нидерландах

Команда победила в Кубке Нидерландов

Бавария – чемпион! Рекордмайстер обыграл Штутгарт и гарантировал себе титул
Футбол | 19.04.2026, 20:24
Бавария – чемпион! Рекордмайстер обыграл Штутгарт и гарантировал себе титул
Бавария – чемпион! Рекордмайстер обыграл Штутгарт и гарантировал себе титул
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Футбол | 19.04.2026, 08:34
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
Бокс | 19.04.2026, 01:32
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
Комментарии 2
Коли оприлюднять офіційну дату закінчення дискваліфікації, тоді це буде ІНФОРМАЦІЯ, а поки то джерело джерелу від джерела.
+2
Топ новина ато без нього збірна України взагалі дохлою стала
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
18.04.2026, 01:32
Бокс
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 36
Футбол
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 18:05 58
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18.04.2026, 07:02 1
Футбол
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 7
Футбол
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
19.04.2026, 10:15 2
Бокс
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 33
Футбол
