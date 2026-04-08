Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Англия
08 апреля 2026, 09:59
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд

Украинец обвиняет УАФ

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик твердо намерен оспорить своё недавнее отстранение из-за допингового скандала.

Как отмечает источник, 25-летний украинец обратился в суд против Украинской ассоциации футбола (УАФ), утверждая, что ответственным за ситуацию является физиотерапевт национальной сборной Игорь Поробий. Сообщается, что стволовые клетки животного происхождения, введенные игроку, и стали причиной положительного результата допинг-теста.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.

По теме:
допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Накінець то Мудрик через 2 роки зрозумів, що йому "пороблено" Поробієм...
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем