Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик твердо намерен оспорить своё недавнее отстранение из-за допингового скандала.

Как отмечает источник, 25-летний украинец обратился в суд против Украинской ассоциации футбола (УАФ), утверждая, что ответственным за ситуацию является физиотерапевт национальной сборной Игорь Поробий. Сообщается, что стволовые клетки животного происхождения, введенные игроку, и стали причиной положительного результата допинг-теста.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.