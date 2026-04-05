Источник: Суркис пытался обмануть Буткевича на огромные деньги

Появились неожиданные подробности перехода Максима Брагару из «Динамо» в «Полесье».

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, президент «Черноморца» Александр Грановский в личной беседе с Геннадием Буткевичем рассказал, что в свое время продал часть прав на Максима Брагару «Динамо» за 700 тысяч (валюта не называется). Бывший президент «Динамо» Григорий Суркис, узнав об этом разговоре, выразил недовольство Грановскому. Отмечается, что Буткевич после разговора с Грановским связался с Суркисом по поводу полноценного трансфера Брагару, последний согласился продать Брагару за 2,7 миллиона, заявив, что именно эту сумму когда-то заплатил «Черноморцу».

В настоящее время Брагару на правах аренды выступает за «Полесье». В его активе 16 матчей, 3 гола и 2 ассиста.