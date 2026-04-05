Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Суркис пытался обмануть Буткевича на огромные деньги
Украина. Премьер лига
Источник: Суркис пытался обмануть Буткевича на огромные деньги

Речь идет о переходе Брагару к «волкам»

ФК Полесье. Максима Брагару

Появились неожиданные подробности перехода Максима Брагару из «Динамо» в «Полесье».

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, президент «Черноморца» Александр Грановский в личной беседе с Геннадием Буткевичем рассказал, что в свое время продал часть прав на Максима Брагару «Динамо» за 700 тысяч (валюта не называется). Бывший президент «Динамо» Григорий Суркис, узнав об этом разговоре, выразил недовольство Грановскому. Отмечается, что Буткевич после разговора с Грановским связался с Суркисом по поводу полноценного трансфера Брагару, последний согласился продать Брагару за 2,7 миллиона, заявив, что именно эту сумму когда-то заплатил «Черноморцу».

В настоящее время Брагару на правах аренды выступает за «Полесье». В его активе 16 матчей, 3 гола и 2 ассиста.

Максим Брагару Черноморец Одесса Полесье Житомир Динамо Киев Александр Грановский Григорий Суркис Геннадий Буткевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Бурбасятіна
Ответить
+5
бурбас даже в трансфермаркет не посмотрел. просто выдумал очередную х.рню
а спорт.юа напечатал
Ответить
+5
Это не обман.
Это бизнес.
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем