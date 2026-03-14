Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис

Стало известно, кто принимает ключевые решения по трансферной политике в киевском «Динамо».

Журналист Игорь Бурбас раскрыл, что в «Динамо» Киев ключевые стратегические решения по трансферам, контрактам, тренерским назначениям и селекции принимает Григорий Суркис. Младший брат Игорь Суркис на эти вопросы практически не влияет. По словам Бурбаса, Григорий Суркис фактически руководит всеми переговорами и определяет кадровую и спортивную политику клуба.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» рассматривало легенду клуба Огнена Вукоевича на должность главного тренера команды U-19, однако хорватский специалист отказался от предложения Игоря Суркиса.