  4. Ассист Винисиуса. Товарищеский матч: Бразилия вырвала победу у Хорватии
Международные товарищеские матчи
Бразилия
01.04.2026 03:00 – FT 3 : 1
Хорватия
01 апреля 2026, 06:21 | Обновлено 01 апреля 2026, 06:26
Ассист Винисиуса. Товарищеский матч: Бразилия вырвала победу у Хорватии

В параллельных поединках Канада – Тунис и Мексика – Бельгия были зафиксированы ничьи

В ночь на 1 апреля сборная Бразилии переиграла Хорватию со счетом 3:1 в товарищеском матче, который прошел в Орландо (США).

Бразильцы вырвали победу у хорватов в конце встречи. Начиная с 84-й минуты в поединке было забито три гола: после того, как Ловро Майер сравнял счет, подопечные Карло Анчелотти оформили два мяча – забили Игор Тиаго (пенальти) и Габриэл Мартинелли.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звездный вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й на вышеупомянутого Мартинелли. Вини успел отметиться ассистом на Данило.

Бразилия на чемпионате мира сыграет в одном квартете с Марокко, Гаити и Шотландией. Хорватии на групповом этапе предстоят встречи с Англией, Панамой и Ганой.

Параллельно поединку бразильцев и хорватов также проходили еще две контрольные игры: Канада – Тунис (0:0) и Мексика – Бельгия (1:1). Ворота бельгийцев поразил Хорхе Санчес, а мексиканцам забил Доди Лукебакио.

Товарищеские матчи. 1 апреля

Бразилия – Хорватия – 3:1

Голы: Данило, 45+2, Тиаго, 88 (пен.), Мартинелли, 90+2 – Майер, 84

Мексика – Бельгия – 1:1

Голы: Санчес, 19 – Лукебакио, 47

Канада – Тунис – 0:0

товарищеские матчи ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Канады по футболу сборная Туниса по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Мексики по футболу пенальти Ловро Майер Винисиус Жуниор Габриэл Мартинелли Игор Тиаго
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Угорщина - Україна
1-2
Україна впевнено переграла Угорщину! 
 Бразилія - ​​Хорватія
3-1
Бразилія вирвала перемогу у Хорватії. 
 Завжди захоплююсь "послідовністю" наших журналістів
