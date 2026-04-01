Ассист Винисиуса. Товарищеский матч: Бразилия вырвала победу у Хорватии

В ночь на 1 апреля сборная Бразилии переиграла Хорватию со счетом 3:1 в товарищеском матче, который прошел в Орландо (США).

Бразильцы вырвали победу у хорватов в конце встречи. Начиная с 84-й минуты в поединке было забито три гола: после того, как Ловро Майер сравнял счет, подопечные Карло Анчелотти оформили два мяча – забили Игор Тиаго (пенальти) и Габриэл Мартинелли.

Звездный вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й на вышеупомянутого Мартинелли. Вини успел отметиться ассистом на Данило.

Бразилия на чемпионате мира сыграет в одном квартете с Марокко, Гаити и Шотландией. Хорватии на групповом этапе предстоят встречи с Англией, Панамой и Ганой.

Параллельно поединку бразильцев и хорватов также проходили еще две контрольные игры: Канада – Тунис (0:0) и Мексика – Бельгия (1:1). Ворота бельгийцев поразил Хорхе Санчес, а мексиканцам забил Доди Лукебакио.

Товарищеские матчи. 1 апреля

Бразилия – Хорватия – 3:1

Голы: Данило, 45+2, Тиаго, 88 (пен.), Мартинелли, 90+2 – Майер, 84

Мексика – Бельгия – 1:1

Голы: Санчес, 19 – Лукебакио, 47

Канада – Тунис – 0:0