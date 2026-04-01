01 апреля 2026, 02:19 | Обновлено 01 апреля 2026, 02:50
306
0

Япония нанесла поражение Англии, сенсации в матчах Испании и Нидерландов

Испанцы не сумели переиграть Египет (0:0), а нидерландцы сыграли вничью с Эквадором (1:1)

Getty Images/Global Images Ukraine

31 марта состоялся ряд товарищеский матчей национальных сборных.

Команда Англии на Уэмбли потерпела сенсационно поражение от Японии со счетом 0:1. Единственны гол на 23-й минуте забил Каору Митома, который представляет на клубном уровне Брайтон.

Неоижданно также завершились поединки сборных Испании и Нидерландов. Испанцы не сумели одолеть Египет (0:0), а нидерландцы сыграли вничью с Эквадором (1:1).

Во вторник свои контрольные встречи также выиграли: Камерун, Словения, Марокко, Кот-д'Ивуар, Австрия и Словакия.

Отдельно стоит отметиться победу сборной Украины – подопечные Сергея Реброва в Валенсии минимально одолели Албанию (1:0) благодаря голу Алексея Гуцуляка.

Товарищеские матчи. 1 марта

Англия – Япония – 0:1

Гол: Митома, 23

Испания – Египет – 0:0

Удаление: Фати, 84 (Египет)

Нидерланды – Эквадор – 1:1

Голы: Пачо, 3 (автогол) – Валенсия, 24 (пен.)

Удаление: Дюмфрис, 12 (Нидерланды)

Австрия – Южная Корея – 1:0

Гол: Забитцер, 48

Украина – Албания – 1:0

Гол: Гуцуляк, 46

Уэльс – Северная Ирландия – 1:1

Голы: Сорба, 46 – Донли, 22

Словакия – Румыния – 2:0

Голы: Бирлиджа, 7 (автогол), Стрелец, 46

Ирландия – Северная Македония – 0:0

Черногория – Словения – 2:3

Голы: Осмаич, 21, 44 – Випотник, 41, 55, Штурм, 47

Норвегия – Швейцария – 0:0

Сан-Марино – Андорра – 0:0

Кот-д'Ивуар – Шотландия – 1:0

Гол: Пепе, 12

Марокко – Парагвай – 2:1

Голы: Эль-Ханнус, 48, Эль-Айнауи, 53 – Кабеллеро, 88

Гаити – Исландия – 1:1

Голы: Исидор, 88 – Сигурдссон, 61

Венгрия – Греция – 0:0

Камерун – Китай – 2:0

Голы: Эйонг, 3, Алиум, 9

Даниил Агарков
