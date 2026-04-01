Япония нанесла поражение Англии, сенсации в матчах Испании и Нидерландов
Испанцы не сумели переиграть Египет (0:0), а нидерландцы сыграли вничью с Эквадором (1:1)
31 марта состоялся ряд товарищеский матчей национальных сборных.
Команда Англии на Уэмбли потерпела сенсационно поражение от Японии со счетом 0:1. Единственны гол на 23-й минуте забил Каору Митома, который представляет на клубном уровне Брайтон.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Неоижданно также завершились поединки сборных Испании и Нидерландов. Испанцы не сумели одолеть Египет (0:0), а нидерландцы сыграли вничью с Эквадором (1:1).
Во вторник свои контрольные встречи также выиграли: Камерун, Словения, Марокко, Кот-д'Ивуар, Австрия и Словакия.
Отдельно стоит отметиться победу сборной Украины – подопечные Сергея Реброва в Валенсии минимально одолели Албанию (1:0) благодаря голу Алексея Гуцуляка.
Товарищеские матчи. 1 марта
Англия – Япония – 0:1
Гол: Митома, 23
Испания – Египет – 0:0
Удаление: Фати, 84 (Египет)
Нидерланды – Эквадор – 1:1
Голы: Пачо, 3 (автогол) – Валенсия, 24 (пен.)
Удаление: Дюмфрис, 12 (Нидерланды)
Австрия – Южная Корея – 1:0
Гол: Забитцер, 48
Украина – Албания – 1:0
Гол: Гуцуляк, 46
Уэльс – Северная Ирландия – 1:1
Голы: Сорба, 46 – Донли, 22
Словакия – Румыния – 2:0
Голы: Бирлиджа, 7 (автогол), Стрелец, 46
Ирландия – Северная Македония – 0:0
Черногория – Словения – 2:3
Голы: Осмаич, 21, 44 – Випотник, 41, 55, Штурм, 47
Норвегия – Швейцария – 0:0
Сан-Марино – Андорра – 0:0
Кот-д'Ивуар – Шотландия – 1:0
Гол: Пепе, 12
Марокко – Парагвай – 2:1
Голы: Эль-Ханнус, 48, Эль-Айнауи, 53 – Кабеллеро, 88
Гаити – Исландия – 1:1
Голы: Исидор, 88 – Сигурдссон, 61
Венгрия – Греция – 0:0
Камерун – Китай – 2:0
Голы: Эйонг, 3, Алиум, 9
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Максим Продан нашел дополнительный источник дохода
Икер Касильяс – о своем уходе из клуба