Сборная УКРАИНЫ31 марта 2026, 23:54 | Обновлено 31 марта 2026, 23:56
Албания стала одной из сборных, которую Украина побеждала чаще всего
Теперь есть четыре сборные с 7 поражениями украинской национальной команды
Сборная Украины победила сборную Албании в седьмой раз в своей истории.
Произошло это в товарищеском матче, состоявшемся в испанской Валенсии, в котором украинцы победили со счетом 1:0.
7 побед над Албанией является повторением собственного рекорда над одним соперником.
Ранее Украина побеждала 7 раз Грузию, Литву и Армению.
Сборные, которых сборная Украины побеждала чаще всего в своей истории
- 7 – Грузия
- 7 – Литва
- 7 – Армения
- 7 – Албания
- 5 – Беларусь
- 5 – Люксембург
- 5 – Северная Македония
- 5 – Эстония
