  4. Албания стала одной из сборных, которую Украина побеждала чаще всего
31 марта 2026, 23:54 | Обновлено 31 марта 2026, 23:56
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины победила сборную Албании в седьмой раз в своей истории.

Произошло это в товарищеском матче, состоявшемся в испанской Валенсии, в котором украинцы победили со счетом 1:0.

7 побед над Албанией является повторением собственного рекорда над одним соперником.

Ранее Украина побеждала 7 раз Грузию, Литву и Армению.

Сборные, которых сборная Украины побеждала чаще всего в своей истории

  • 7 – Грузия
  • 7 – Литва
  • 7 – Армения
  • 7 – Албания
  • 5 – Беларусь
  • 5 – Люксембург
  • 5 – Северная Македония
  • 5 – Эстония
Сергей Турчак
Сергей Турчак
