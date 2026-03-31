Ребров сообщил плохую новость для болельщиков сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему Виталий Миколенко не сыграл в матче против Албании, хотя изначально был заявлен в стартовом составе.

«Миколенко получил травму. Он на разминке почувствовал дискомфорт и будет лечиться. Это приводная мышца, решили им не рисковать», – отметил Ребров.

31 марта состоялся товарищеский матч между сборными Украины и Албании. Украинская команда после неудачи в матче со шведами одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Алексей Гуцуляк.