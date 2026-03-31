Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров сообщил плохую новость для болельщиков сборной Украины
Чемпионат мира
01 апреля 2026, 00:05
Ребров сообщил плохую новость для болельщиков сборной Украины

Тренер объяснил, почему Миколенко не сыграл в матче с Албанией

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему Виталий Миколенко не сыграл в матче против Албании, хотя изначально был заявлен в стартовом составе.

«Миколенко получил травму. Он на разминке почувствовал дискомфорт и будет лечиться. Это приводная мышца, решили им не рисковать», – отметил Ребров.

31 марта состоялся товарищеский матч между сборными Украины и Албании. Украинская команда после неудачи в матче со шведами одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Алексей Гуцуляк.

По теме:
Сергей РЕБРОВ не сдержал эмоций: «Я поговорил с Шевченко и...»
Не Гуцуляк. Назван Лев матча Украина – Албания
Сборная Украины одержала 150-ю победу в своей истории
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Алексей Гуцуляк Украина - Албания ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров Виталий Миколенко
Дмитрий Олийченко Источник: MEGOGO
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Такий заголовок, що подумав, ніби Ребров повідомив, що він залишається тренувати збірну
Ответить
0
Популярные новости
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем