Шапаренко проводит 50-й матч в футболке сборной Украины
31 марта Николай вышел в старте сине-желтых на товарищеский матч против Албании
Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко достиг важной отметки в составе национальной сборной. Матч против сборной Албании стал для него 50-м в футболке сборной Украины.
27-летний полузащитник – один из ключевых игроков команды за последние годы. В составе «сине-желтых» Николай также отличился двумя забитыми голами и тремя голевыми передачами.
Шапаренко дебютировал под руководством Андрея Шевченко в матче против Марокко в мае 2018 года.
Лидером по количеству матчей в футболке национальной сборной остается вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко. На его счету 125 матчей.
