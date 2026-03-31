Шапаренко проводит 50-й матч в футболке сборной Украины

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко достиг важной отметки в составе национальной сборной. Матч против сборной Албании стал для него 50-м в футболке сборной Украины.

27-летний полузащитник – один из ключевых игроков команды за последние годы. В составе «сине-желтых» Николай также отличился двумя забитыми голами и тремя голевыми передачами.

Шапаренко дебютировал под руководством Андрея Шевченко в матче против Марокко в мае 2018 года.

Лидером по количеству матчей в футболке национальной сборной остается вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко. На его счету 125 матчей.



