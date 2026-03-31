Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шапаренко проводит 50-й матч в футболке сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
31 марта 2026, 23:25 | Обновлено 31 марта 2026, 23:39
Шапаренко проводит 50-й матч в футболке сборной Украины

31 марта Николай вышел в старте сине-желтых на товарищеский матч против Албании

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко достиг важной отметки в составе национальной сборной. Матч против сборной Албании стал для него 50-м в футболке сборной Украины.

27-летний полузащитник – один из ключевых игроков команды за последние годы. В составе «сине-желтых» Николай также отличился двумя забитыми голами и тремя голевыми передачами.

Шапаренко дебютировал под руководством Андрея Шевченко в матче против Марокко в мае 2018 года.

Лидером по количеству матчей в футболке национальной сборной остается вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко. На его счету 125 матчей.

По теме:
Владислав Гол Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
300 нет ! а сколько 330!!! каждому
Ответить
0
За 50 матчів забив 2 гола та зробив 3 результативних передачі - це видатний показник для креативника! Коля, ми з тобою! Сподіваємось, що ти будеш радувати нас своєю видатного грою і сяяти в збірній України ще років з десять!
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем