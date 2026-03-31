Матч конкурентов Украины U-21 в группе отбора к ЧЕ прерван. Что случилось?
Плохо стало тренеру турецкой команды Эгемену Коркмазу
Матч квалификации Евро-2027 U-21 между сборными Турции U-21 и Хорватии U-21 был прерван в первом тайме.
На 34-й минуте турецкий тренер U21 Егемен Коркмаз резко потерял сознание, когда судья показал красную карточку одному из его игроков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Демир Эге Тикназ был удален с поля, после чего произошла форс-мажорная ситуация с коучем турецкой команды.
Игроки обеих команд ушли в раздевалки, а Коркмаза отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.
По состоянию на 34-ю минуту счет был 0:0. Эти команды являются соперниками Украины U-21 в квалификационной группе.
Турнирное положение: Турция (11 очков), Хорватия (10), Украина (8), Венгрия (3), Литва (2).
🚨 IMAGES TERRIBLES !! EGEMEN KORKMAZ, LE SÉLECTIONNEUR DES U21 DE LA TURQUIE S’EST EFFONDRÉ AU SOL LORS DU MATCH CONTRE LA CROATIE !! 🤯— Actu Süper Lig (@actu_Superligfr) March 31, 2026
Les joueurs sont rentrés aux vestiaires, tandis qu'Egemen Korkmaz est transporté à l'hôpital. 🏥
🎥 @tivibuspor
pic.twitter.com/5B5vmQiqvY
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
