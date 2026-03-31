Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч конкурентов Украины U-21 в группе отбора к ЧЕ прерван. Что случилось?
31.03.2026 18:30 – 1 : 0
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
31 марта 2026, 20:32 | Обновлено 31 марта 2026, 21:22
Матч конкурентов Украины U-21 в группе отбора к ЧЕ прерван. Что случилось?

Плохо стало тренеру турецкой команды Эгемену Коркмазу

Getty Images/Global Images Ukraine

Матч квалификации Евро-2027 U-21 между сборными Турции U-21 и Хорватии U-21 был прерван в первом тайме.

На 34-й минуте турецкий тренер U21 Егемен Коркмаз резко потерял сознание, когда судья показал красную карточку одному из его игроков.

Демир Эге Тикназ был удален с поля, после чего произошла форс-мажорная ситуация с коучем турецкой команды.

Игроки обеих команд ушли в раздевалки, а Коркмаза отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

По состоянию на 34-ю минуту счет был 0:0. Эти команды являются соперниками Украины U-21 в квалификационной группе.

Турнирное положение: Турция (11 очков), Хорватия (10), Украина (8), Венгрия (3), Литва (2).

ВИДЕО. Матч конкурентов Украины U-21 в группе отбора на ЧЕ прерван

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Хорватия U21.
34’
Демир Тыкназ (Турция U21) получает красную карточку.
Николай Степанов
