Матч конкурентов Украины U-21 в группе отбора к ЧЕ прерван. Что случилось?

Матч квалификации Евро-2027 U-21 между сборными Турции U-21 и Хорватии U-21 был прерван в первом тайме.

На 34-й минуте турецкий тренер U21 Егемен Коркмаз резко потерял сознание, когда судья показал красную карточку одному из его игроков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Демир Эге Тикназ был удален с поля, после чего произошла форс-мажорная ситуация с коучем турецкой команды.

Игроки обеих команд ушли в раздевалки, а Коркмаза отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

По состоянию на 34-ю минуту счет был 0:0. Эти команды являются соперниками Украины U-21 в квалификационной группе.

Турнирное положение: Турция (11 очков), Хорватия (10), Украина (8), Венгрия (3), Литва (2).

ВИДЕО. Матч конкурентов Украины U-21 в группе отбора на ЧЕ прерван