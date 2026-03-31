Тренеру плохо, Хорватия обыграла Турцию. Таблицы ЧЕ U-21: шанс для Украины
Матч был приостановлен примерно на час, турецкого коуча отправили в больницу
В матче квалификации Евро-2027 U-21 Хорватия U-21 переиграла Турцию U-21 со счетом 3:0.
Поединок получился скандальным, игра была прервана в первом тайме.
На 34-й минуте (при счете 0:0) турецкий тренер U21 Эгемен Коркмаз резко потерял сознание, когда судья показал красную карточку одному из его игроков.
Демир Эге Тикназ был удален с поля, после чего произошла форс-мажорная ситуация с коучем турецкой команды. Игроки обеих команд ушли в раздевалки, а Коркмаза отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.
Игра была возобновлена примерно спустя час. Хорватия в большинстве забила три мяча и выиграла матч (3:0). У турецкой команды было три удаления за игру.
Эти команды являются соперниками Украины U-21 в квалификационной группе, и сине-желтые получили шанс.
Турнирное положение: Хорватия (13 очков), Турция (11), Украина (8), Венгрия (3), Литва (2).
Победитель квинтета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, которые займут вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.
Хорватия лидирует и имеет игру в запасе, опережая Турцию. Украина занимает третье место и сохраняет шансы на 2-ю позицию. Для этого осенью надо на условно домашней арене обыграть и Турцию (26 сентября), и Хорватию (2 октября).
Квалификация Евро-2027 U-21
Группа H. 31 марта
Хорватия U-21 – Турция U-21 – 3:0
Голы: Кривак, 38, Ягушич, 54, Миячич, 90+4
Удаления: Тикназ, 34, Киличсой, 73, Чанак 74 (все – Турция)
Венгрия U-21 – Украина U-21 – 1:2
Голы: Денеш, 90+5 – Пищур, 26, Синчук, 68
Турнирная таблица
Календарь матчей
- 05.09.2025. Литва – Украина – 0:4
- 09.09.2025. Литва – Венгрия – 1:1
- 09.09.2025. Турция – Хорватия – 1:1
- 10.10.2025. Украина – Венгрия – 3:3
- 10.10.2025. Турция – Литва – 2:0
- 14.10.2025. Хорватия – Украина – 1:0
- 14.10.2025. Венгрия – Турция – 1:1
- 13.11.2025. Хорватия – Литва – 4:0
- 14.11.2025. Турция – Украина – 1:0
- 18.11.2025. Литва – Турция – 1:2
- 18.11.2025. Венгрия – Хорватия – 0:2
- 27.03.2026. Украина – Литва – 1:1
- 31.03.2026. Венгрия – Украина – 1:2
- 31.03.2026. Хорватия – Турция – 3:0
- 26.09.2026. Украина – Турция
- 26.09.2026. Хорватия – Венгрия
- 01.10.2026. Венгрия – Литва
- 02.10.2026. Украина – Хорватия
- 06.10.2026. Турция – Венгрия
- 06.10.2026. Литва – Хорватия
