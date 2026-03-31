Тренеру плохо, Хорватия обыграла Турцию. Таблицы ЧЕ U-21: шанс для Украины

В матче квалификации Евро-2027 U-21 Хорватия U-21 переиграла Турцию U-21 со счетом 3:0.

Поединок получился скандальным, игра была прервана в первом тайме.

На 34-й минуте (при счете 0:0) турецкий тренер U21 Эгемен Коркмаз резко потерял сознание, когда судья показал красную карточку одному из его игроков.

Демир Эге Тикназ был удален с поля, после чего произошла форс-мажорная ситуация с коучем турецкой команды. Игроки обеих команд ушли в раздевалки, а Коркмаза отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Игра была возобновлена примерно спустя час. Хорватия в большинстве забила три мяча и выиграла матч (3:0). У турецкой команды было три удаления за игру.

Эти команды являются соперниками Украины U-21 в квалификационной группе, и сине-желтые получили шанс.

Турнирное положение: Хорватия (13 очков), Турция (11), Украина (8), Венгрия (3), Литва (2).

Победитель квинтета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, которые займут вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.

Хорватия лидирует и имеет игру в запасе, опережая Турцию. Украина занимает третье место и сохраняет шансы на 2-ю позицию. Для этого осенью надо на условно домашней арене обыграть и Турцию (26 сентября), и Хорватию (2 октября).

Квалификация Евро-2027 U-21

Группа H. 31 марта

Хорватия U-21 – Турция U-21 – 3:0

Голы: Кривак, 38, Ягушич, 54, Миячич, 90+4

Удаления: Тикназ, 34, Киличсой, 73, Чанак 74 (все – Турция)

Венгрия U-21 – Украина U-21 – 1:2

Голы: Денеш, 90+5 – Пищур, 26, Синчук, 68

Турнирная таблица

Календарь матчей

05.09.2025. Литва – Украина – 0:4

– 0:4 09.09.2025. Литва – Венгрия – 1:1

09.09.2025. Турция – Хорватия – 1:1

10.10.2025. Украина – Венгрия – 3:3

10.10.2025. Турция – Литва – 2:0

– Литва – 2:0 14.10.2025. Хорватия – Украина – 1:0

– Украина – 1:0 14.10.2025. Венгрия – Турция – 1:1

13.11.2025. Хорватия – Литва – 4:0

– Литва – 4:0 14.11.2025. Турция – Украина – 1:0

– Украина – 1:0 18.11.2025. Литва – Турция – 1:2

– 1:2 18.11.2025. Венгрия – Хорватия – 0:2

– 0:2 27.03.2026. Украина – Литва – 1:1

31.03.2026. Венгрия – Украина – 1:2

– 1:2 31.03.2026. Хорватия – Турция – 3:0

– Турция – 3:0 26.09.2026. Украина – Турция

26.09.2026. Хорватия – Венгрия

01.10.2026. Венгрия – Литва

02.10.2026. Украина – Хорватия

06.10.2026. Турция – Венгрия

06.10.2026. Литва – Хорватия

