  4. Тренеру плохо, Хорватия обыграла Турцию. Таблицы ЧЕ U-21: шанс для Украины
31.03.2026 18:30 – FT 3 : 0
Турция U21
31 марта 2026, 22:17 | Обновлено 31 марта 2026, 22:27
Тренеру плохо, Хорватия обыграла Турцию. Таблицы ЧЕ U-21: шанс для Украины

Матч был приостановлен примерно на час, турецкого коуча отправили в больницу

В матче квалификации Евро-2027 U-21 Хорватия U-21 переиграла Турцию U-21 со счетом 3:0.

Поединок получился скандальным, игра была прервана в первом тайме.

На 34-й минуте (при счете 0:0) турецкий тренер U21 Эгемен Коркмаз резко потерял сознание, когда судья показал красную карточку одному из его игроков.

Демир Эге Тикназ был удален с поля, после чего произошла форс-мажорная ситуация с коучем турецкой команды. Игроки обеих команд ушли в раздевалки, а Коркмаза отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Игра была возобновлена примерно спустя час. Хорватия в большинстве забила три мяча и выиграла матч (3:0). У турецкой команды было три удаления за игру.

Эти команды являются соперниками Украины U-21 в квалификационной группе, и сине-желтые получили шанс.

Турнирное положение: Хорватия (13 очков), Турция (11), Украина (8), Венгрия (3), Литва (2).

Победитель квинтета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, которые займут вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.

Хорватия лидирует и имеет игру в запасе, опережая Турцию. Украина занимает третье место и сохраняет шансы на 2-ю позицию. Для этого осенью надо на условно домашней арене обыграть и Турцию (26 сентября), и Хорватию (2 октября).

Квалификация Евро-2027 U-21

Группа H. 31 марта

Хорватия U-21Турция U-21 – 3:0

Голы: Кривак, 38, Ягушич, 54, Миячич, 90+4

Удаления: Тикназ, 34, Киличсой, 73, Чанак 74 (все – Турция)

Венгрия U-21 – Украина U-21 – 1:2

Голы: Денеш, 90+5 – Пищур, 26, Синчук, 68

Турнирная таблица

Календарь матчей

  • 05.09.2025. Литва – Украина – 0:4
  • 09.09.2025. Литва – Венгрия – 1:1
  • 09.09.2025. Турция – Хорватия – 1:1
  • 10.10.2025. Украина – Венгрия – 3:3
  • 10.10.2025. Турция – Литва – 2:0
  • 14.10.2025. Хорватия – Украина – 1:0
  • 14.10.2025. Венгрия – Турция – 1:1
  • 13.11.2025. Хорватия – Литва – 4:0
  • 14.11.2025. Турция – Украина – 1:0
  • 18.11.2025. Литва – Турция – 1:2
  • 18.11.2025. Венгрия – Хорватия – 0:2
  • 27.03.2026. Украина – Литва – 1:1
  • 31.03.2026. Венгрия – Украина – 1:2
  • 31.03.2026. Хорватия – Турция – 3:0
  • 26.09.2026. Украина – Турция
  • 26.09.2026. Хорватия – Венгрия
  • 01.10.2026. Венгрия – Литва
  • 02.10.2026. Украина – Хорватия
  • 06.10.2026. Турция – Венгрия
  • 06.10.2026. Литва – Хорватия

Фотогалерея

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Хорватия U21.
73’
Семих Кылычсой (Турция U21) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Adriano Jagusic (Хорватия U21).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Fabijan Krivak (Хорватия U21).
34’
Демир Тыкназ (Турция U21) получает красную карточку.
Ждем сенсацию? Италия выиграла первый тайм у Боснии, но осталась вдесятером
Венгрия U-21 – Украина U-21 – 1:2. Пищур и Синчук. Видео голов и обзор
Матч конкурентов Украины U-21 в группе отбора к ЧЕ прерван. Что случилось?
Николай Степанов Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Футбол | 31 марта 2026, 02:05 1
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА

Инфантино прокомментировал ситуацию вокруг участия Ирана в предстоящем ЧМ-2026

ШАЦКИХ: «Ребров? Возможно, стоит дать ему еще время»
Футбол | 31 марта 2026, 13:51 9
ШАЦКИХ: «Ребров? Возможно, стоит дать ему еще время»
ШАЦКИХ: «Ребров? Возможно, стоит дать ему еще время»

Бывший нападающий «Динамо» высказал непопулярное мнение

Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
Бокс | 31.03.2026, 08:12
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Футбол | 31.03.2026, 10:46
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Босния и Герцеговина – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 31.03.2026, 19:56
Босния и Герцеговина – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Босния и Герцеговина – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Тільки шанс.
Популярные новости
Тайсон Фьюри последовал примеру Усика и отказался от супербоя
Тайсон Фьюри последовал примеру Усика и отказался от супербоя
31.03.2026, 08:51 2
Бокс
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
29.03.2026, 23:38 1
Баскетбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 60
Футбол
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 88
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
31.03.2026, 09:41 3
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
31.03.2026, 02:53 3
Волейбол
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
30.03.2026, 16:15 112
Футбол
