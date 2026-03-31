  Макуана не сыграет в этом сезоне, игрока с сентября не впускают в Чехию
Форвард «Полесья» Бени Макуана полностью пропустит текущий сезон. Скандальный игрок еще 8 сентября прошлого года на правах аренды перешел в «Яблонец», но за чешский клуб не провел ни одного матча. Причина? 23-летний атакующий футболист никак не получит визу. В настоящее время Макуана тренируется в Конго.

Летом 2023 года Макуана перешел в «Полесье» из «Монпелье» и отыграл за клуб полтора сезона. После этого были аренды в ЛНЗ и «Яблонец». Контракт конголезца с «волками» заканчивается в 2028 году.

Бени Макуана Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Яблонец трансферы трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: ТаТоТаке
