Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 30.03-05.04
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 30 марта до 5 апреля
W50 Нант (Франция – хард, зал)
Одиночный разряд
Первый круг
- Диана Мартынов (Франция, уайлд-кард) – Вероника Подрез (Украина, 2) – 0:6, 7:5, 4:6
Второй круг
- Йелине Вандромме (Бельгия) – Вероника Подрез (Украина, 2) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Тифани Лемэтр (Франция) и Вероника Подрез (Украина) – Лян Тран (Нидерланды) и Анита Вагнер (Босния, 4) – ТВА
W35 Джексон (Мисисиппи, США – грунт), River Hills Open
Одиночный разряд
Первый круг
- Анита Сагдиева (Украина) – Виктория Ху (США, 2) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Хэйли Гиавара (США) и Анита Сагдиева (Украина, 1) – Колле аллен (США) и София Джонсон (Великобритания) – 01.04, не ранее 00:30
W35 Санта Маргарита ди Пула (Италия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Екатерина Перелыгина (Австрия, 7) – Антонина Сушкова (Украина) – 6:3, 6:4
Одиночный разряд
Первый круг
- Анастасия Соболева (Украина, 4) – Марта Матула (Греция) – 6:3, 6:4
- Юлия Струплова (Чехия, 5) – Елизавета Котляр (Украина) – 6:1, 6:7, 2:6
Второй круг
- Анастасия Соболева (Украина, 4) – Нэкта Бэйнс (Великобритания) или Энола Кьеза (Италия) – ТВА
- Елизавета Котляр (Украина) – Лусия Кортес (Испания) или Мартина Тревизан (Италия, уайлд-кард) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Джорджия Педоне (Италия) и Анастасия Соболева (Украина) – Ипек Оз (Турция) и Даниэла Висмане (Латвия) – ТВА
W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Кэтрин Хай (США) – Мария Ноздрачева (Украина) – 6:2, 4:6, 10:3
Одиночный разряд
Первый круг
- Дарья Есыпчук (Украина) – Анджелика Раджи (Италия) – 01.04
Парный разряд
Первый круг
- Эмма Глязер (Германия) и Эмма Славикова (Чехия) – Джулия Адамс (США) и Дарья Есыпчук (Украина, 2) – ТВА
W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 13 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Елизавета Гуртанова – Арина Якушева (Украина) – 6:1, 6:0
- Дога Туркмен (Турция) – Дарья Дятлова (Украина) – 6:2, 6:1
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Катерина Дятлова (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Дана Харинцева и Ясмина Штоппель (Германия) – Катерина Дятлова (Украина) и Дога Туркмен (Турция) – 3:6, 1:6
Четвертьфинал
- Джооди Элькади (Египет) и Шанель Янссен (Нидерланды) – Катерина Дятлова (Украина) и Дога Туркмен (Турция) – ТВА
