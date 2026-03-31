Экс-форвард Динамо: «Пример воинов не подстегнул наших «академиков»

Бывший нападающий «Динамо» и «Черноморца» Виктор Хлус подверг критике футболистов национальной сборной Украины за игру со шведами в отборе чемпионата мира (1:3).

– Неприятнее то, что я не увидел у футболистов тех глаз, которые бы горели безудержным стремлением к победе и свидетельствовали бы о том, что готовы «порвать» эту сборную Швеции. Так, как наши ребята на передовой, сидя в окопах и в дождь, и в град, и в снег, и в мороз, и в жару находят волю для того, чтобы давать достойный отпор врагу. Однако даже этот пример не подстегнул наших «академиков» выйти на поле и показать настоящую игру с таким желанным для всей страны результатом. Проигрывать именно так, как 26 марта в Валенсии, футболисты в форме с трезубцем не имели права, – заявил Хлус.

Напомним, поражение в матче против Швеции оставило украинцев без шансов попасть на чемпионат мира (1:3). Сегодня подопечные Сергея Реброва сыграют против Албании в товарищеском матче. Старт в 21:45.