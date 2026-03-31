Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард Динамо: «Пример воинов не подстегнул наших «академиков»
Сборная УКРАИНЫ
31 марта 2026, 19:15 | Обновлено 31 марта 2026, 19:30
Экс-форвард Динамо: «Пример воинов не подстегнул наших «академиков»

Виктор Хлус считает, что сборная Украины не имеет права играть в такой футбол, как со шведами

Бывший нападающий «Динамо» и «Черноморца» Виктор Хлус подверг критике футболистов национальной сборной Украины за игру со шведами в отборе чемпионата мира (1:3).

– Неприятнее то, что я не увидел у футболистов тех глаз, которые бы горели безудержным стремлением к победе и свидетельствовали бы о том, что готовы «порвать» эту сборную Швеции. Так, как наши ребята на передовой, сидя в окопах и в дождь, и в град, и в снег, и в мороз, и в жару находят волю для того, чтобы давать достойный отпор врагу. Однако даже этот пример не подстегнул наших «академиков» выйти на поле и показать настоящую игру с таким желанным для всей страны результатом. Проигрывать именно так, как 26 марта в Валенсии, футболисты в форме с трезубцем не имели права, – заявил Хлус.

Напомним, поражение в матче против Швеции оставило украинцев без шансов попасть на чемпионат мира (1:3). Сегодня подопечные Сергея Реброва сыграют против Албании в товарищеском матче. Старт в 21:45.

Виктор Хлус сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Динамо Киев Черноморец Одесса
Руслан Полищук Источник: UA-Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лінива непотріб. Зібрати усю цю кривоногу напотріб і відправити на фронт.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем