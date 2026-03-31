Квалификация ЧМ-2026. Расписание игр: этот вечер распределит еще 6 путевок

Вечером 31 марта состоятся полуфинальные матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В плей-офф принимали участие 16 команды, которые разделены на 4 пути.

Четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026.

В финальных матчах плей-офф за путевку на ЧМ-2026 31 марта встретятся:

Босния – Италия, Швеция – Польша, Косово – Турция, Чехия – Дания

Ночью в отдельном межконтинентальном плей-офф две путевки разыграют:

ДР Конго – Ямайка, Ирак – Боливия

Ранее сборная Украины потеряла шансы на выход в плей-офф, проиграв в Валенсии команде Швеции со счетом 1:3.

Квалификация ЧМ-2026

Зона УЕФА. Финалы плей-офф, 31.03.2026

21:45. Босния и Герцеговина – Италия (Зеница)

21:45. Швеция – Польша (Сольна)

21:45. Косово – Турция (Приштина)

21:45. Чехия – Дания (Прага)

Межконтинентальный плей-офф, 01.04.2026

00:00. ДР Конго – Ямайка

06:00. Ирак – Боливия

