Квалификация ЧМ-2026. Расписание игр: этот вечер распределит еще 6 путевок
По итогам матчей 31 марта станут известны все участники финального раунда ЧМ
Вечером 31 марта состоятся полуфинальные матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В плей-офф принимали участие 16 команды, которые разделены на 4 пути.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026.
В финальных матчах плей-офф за путевку на ЧМ-2026 31 марта встретятся:
- Босния – Италия, Швеция – Польша, Косово – Турция, Чехия – Дания
Ночью в отдельном межконтинентальном плей-офф две путевки разыграют:
- ДР Конго – Ямайка, Ирак – Боливия
Ранее сборная Украины потеряла шансы на выход в плей-офф, проиграв в Валенсии команде Швеции со счетом 1:3.
Квалификация ЧМ-2026
Зона УЕФА. Финалы плей-офф, 31.03.2026
- 21:45. Босния и Герцеговина – Италия (Зеница)
- 21:45. Швеция – Польша (Сольна)
- 21:45. Косово – Турция (Приштина)
- 21:45. Чехия – Дания (Прага)
Межконтинентальный плей-офф, 01.04.2026
- 00:00. ДР Конго – Ямайка
- 06:00. Ирак – Боливия
