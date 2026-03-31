Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Франция U-21 с трудом переиграла Исландию U-21 в квалификации Евро
Евро U21
Франция U21
30.03.2026 20:00 – FT 2 : 1
Исландия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
31 марта 2026, 18:23 | Обновлено 31 марта 2026, 18:34
Все голы в матче отборочного турнира были забиты в первом тайме

Getty Images/Global Images Ukraine

Франция U-21 одержала победу над Исландией U-21 (2:1) и набрала важные очки в квалификации Евро-2027 U-21.

Все голы в матче отборочного турнира были забиты в первом тайме. Матч начался с раннего гола Франции на 10-й минуте.

Исландия ответила реализованным пенальти на 29-й минуте. Но уже через минуту Зезе принес Франции победу.

Турнирное положение в группе: Франция (16 очков), Исландия, Швейцария (по 11), Фареры (9), Люксембург (4), Эстония (2).

Квалификация Евро-2027 U21, 30 марта 2026

Франция U21 – Исландия U21 – 2:1

Голы: Ноэ Лебретон, 10, Натан Зезе, 29 – Даниель Гудьонсен, 29 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Зезе (Франция U21).
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Гудьонсен (Исландия U21).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Noe Lebreton (Франция U21).
По теме:
Венгрия U-21 – Украина U-21 – 1:2. Пищур и Синчук. Видео голов и обзор
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
Украина U-19 сыграла вничью с Румынией U-19, уже имея путевку на Евро-2026
сборная Франции по футболу U-21 сборная Исландии по футболу U-21 чемпионат Европы по футболу U-21 видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Футбол | 31 марта 2026, 08:33 5
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»

Президент Ингульца советует присмотреться к Юрию Вернидубу

Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч в Венгрии
Футбол | 31 марта 2026, 16:23 0
Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч в Венгрии
Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч в Венгрии

31 марта в 17:30 в Будапеште пройдет игра квалификации Евро-2027 U-21

Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Футбол | 30.03.2026, 19:08
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Футбол | 31.03.2026, 09:27
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Футбол | 31.03.2026, 13:20
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
31.03.2026, 02:53 2
Волейбол
Тайсон Фьюри последовал примеру Усика и отказался от супербоя
Тайсон Фьюри последовал примеру Усика и отказался от супербоя
31.03.2026, 08:51 2
Бокс
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
29.03.2026, 23:36 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
29.03.2026, 19:18 1
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
31.03.2026, 09:41 3
Футбол
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
30.03.2026, 21:19 44
Футбол
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем