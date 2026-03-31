ВИДЕО. Франция U-21 с трудом переиграла Исландию U-21 в квалификации Евро

Франция U-21 одержала победу над Исландией U-21 (2:1) и набрала важные очки в квалификации Евро-2027 U-21.

Все голы в матче отборочного турнира были забиты в первом тайме. Матч начался с раннего гола Франции на 10-й минуте.

Исландия ответила реализованным пенальти на 29-й минуте. Но уже через минуту Зезе принес Франции победу.

Турнирное положение в группе: Франция (16 очков), Исландия, Швейцария (по 11), Фареры (9), Люксембург (4), Эстония (2).

Квалификация Евро-2027 U21, 30 марта 2026

Голы: Ноэ Лебретон, 10, Натан Зезе, 29 – Даниель Гудьонсен, 29 (пен)

